Kiko Rivera lanza un comunicado tras conocerse su separación de Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha confirmado que, efectivamente, se ha separado de la madre de sus hijas tras más de una década juntos. Aunque si bien es cierto que no existen terceras personas en esta decisión -que han tomado por el bienestar de su familia-, el ictus del Dj lo cambió todo. Por su parte, la andaluza también ha lanzado unas misteriosas palabras horas antes de que saltara a los medios su ruptura con el padre de sus dos hijas. También el hermano de Fran y Cayetano, que ha zanjado todas las dudas.

El significativo mensaje de Irene Rosales

Este miércoles 27 de agosto se ha conocido que Kiko e Irene ya no están juntos. A pesar de haber luchado por su matrimonio, no han podido superar su última crisis de pareja. Minutos después de que trascendiera la noticia, ha sido el cantante el que ha acudido a sus redes para pronunciarse sobre esta decisión, que parece más que meditada. Paralelamente, la sevillana ha compartido un mensaje en sus historias temporales de Instagram que arrojan luz sobre la situación en la que se encuentra.

A última hora del pasado 26 de agosto, la ex nuera de la intérprete de Marinero de Luces ha reposteado un revelador consejo que le ha dado su horóscopo y que, aunque no lo ha escrito ella, da cuenta de su actitud frente a su separación. «Haz un esfuerzo consciente por escuchar más que por hablar hoy. La sabiduría no siempre viene en palabras propias, sino en lo que recibes del mundo y de los demás. Al abrir tu mente y tu corazón, descubrirás perspectivas que pueden transformar tu camino», desliza el post. Un significativo mensaje que pone sobre la mesa que comienza una nueva etapa en su vida en la que se dedicará a abrir su corazón.

El comunicado de Kiko Rivera

Por su parte, Kiko Rivera sí se ha pronunciado sobre ello a través de un comunicado en redes en el que ha confirmado su separación: «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada.

Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida. Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas. Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación».