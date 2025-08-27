Llega el final del mes de agosto y después de una temporada más o menos tranquila las revistas llegan cargadas de noticias inesperadas. La muerte de Verónica Echegui el pasado fin de semana a los 42 años ha sido una de las noticias más tristes de los últimos días y todas las revistas han querido dedicarle unas páginas a la actriz. Sin embargo, otros temas centran la atención en las portadas. Entre ellos, la próxima paternidad de Enrique Iglesias -la cuarta ya- y las varias rupturas, como la de Kiko Rivera e Irene Rosales o la de dos de las nietas de los Reyes Juan Carlos y Sofía.

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido una de las noticias más inesperadas de esta semana. La revista Semana lleva a su portada esta información exclusiva y asegura que la ruptura se ha producido en buenos términos y sin la intervención de terceras personas. Según apunta la publicación, tras casi una década juntos y dos hijas en común, Rivera y Rosales han decidido poner fin a su matrimonio de una manera cordial. La delicada situación de Amador Mohedano es otro de los principales temas de la revista. La preocupación por el estado de salud del hermano de Rocío Jurado ha ido en aumento en los últimos tiempos y ahora ha sido captado en una visita a un centro médico.

Portada de la revista Semana. (Foto: Semana)

De rupturas también se habla en la portada de la revista ¡Hola!, en este caso, en el entorno de la familia del Rey. Según publica la revista, tanto Irene Urdangarin como Victoria de Marichalar afrontan el final del verano solteras. Las dos primas de la princesa Leonor han puesto punto final a sus relaciones con Borja Moreno y Juan Urquijo. La ruptura entre Victoria y Borja Moreno no ha pillado tan de sorpresa porque en las últimas semanas ya había rumores de separación. En el caso de Irene, sí que ha habido más sorpresa, ya que su relación estaba más consolidada. Tal como asegura ¡Hola!, no ha habido terceras personas de por medio.

Portada de la revista ¡Hola!. (Foto: ¡Hola!)

La revista lleva a su portada una feliz noticia, la de la próxima paternidad de Enrique Iglesias. Aunque el cantante siempre ha sido muy discreto con su vida privada, la revista publica unas fotografías de Anna Kournikova embarazada. Para ambos es su cuarto hijo.

Portada de la revista Lecturas. (Foto: Lecturas)

Makoke es la principal protagonista de Lecturas después de que se haya conocido que ha pospuesto su boda por la enfermedad de un familiar. La publicación titula: Makoke, hundida, las imágenes de su angustia en el hospital. Un reportaje en el que se ve a la colaboradora vestida de negro y con el rostro serio. Cari Lapique y el viudo de Caritina han sido captados juntos en el aniversario de la muerte de Caritina.

Por su parte, Carla Goyanes centra la atención en la portada de Diez Minutos, en una escapada con su marido y sus hijos en un verano muy complicado para ella. La revista publica también las primeras imágenes de Cristina Castaño tras convertirse en madre a los 46 años y un reportaje de Hiba Abouk disfrutando del verano con sus hijos.