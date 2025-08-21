El beneficio que ha obtenido Rosa Benito tras las últimas imágenes de Amador Mohedano

Rosa Benito está siendo una de las mujeres más buscadas en el panorama de la crónica social de nuestro país. La situación alarmante que se ha generado en torno a la salud de Amador Mohedano, desencadenada a raíz de las últimas fotografías que han trascendido del mismo (en las que aparece extremadamente delgado), ha provocado que la madre de sus hijos, con la que mantiene un contacto distante, sea preguntada por este aspecto.

A la entrada de un aparcamiento, la que fuera ganadora de Supervivientes 2011 ha sido sorprendida por la prensa y, lejos de pronunciarse en exceso sobre las especulaciones que están surgiendo alrededor del bienestar de su ex marido, Rosa ha preferido guardar silencio. No obstante, desde su particular hermetismo, su reacción ha sido llamativa, ya que ha mostrado una cara de frialdad y tranquilidad mientras todo el mundo está preocupado por lo que realmente le puede pasar al hermano de Rocío Jurado. «Estoy súper bien. Enamorada de la vida», decía, sin mencionar en ningún momento al hombre del que en su día estuvo enamorada.

Rosa Benito y Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, sus primeras palabras no han tardado en dar la vuelta a la red, algo que pone de manifiesto el regreso a la esfera pública de la misma. Y es que es inevitable relacionar la vuelta de la madre de Chayo como protagonista de la actualidad con el revuelo y las especulaciones que han surgido sobre el estado de salud de Amador.

Hasta el momento, Rosa, en la medida de lo posible, ha hecho oídos sordos y ha dejado caer a cuentagotas lo que opina sobre la noticia del momento. Pero, sin embargo, lo que es una realidad es que su testimonio no deja de despertar interés y, en consecuencia, la expectación acerca de su vida actual tampoco deja de crecer. Tanto es así, que se ha conocido que se ha reinventado como actriz, tal y como lo han hecho muchos de sus ex compañeros televisivos. Y, aunque para algunos pocos sería información ya conocida, lo cierto es que hasta ahora había pasado bastante desapercibida. A día de hoy, Rosa forma parte del elenco de la obra de teatro Pensionistas. Una comedia que trata sobre la vida de tres mujeres (una de ellas interpretada por Benito) que han enviudado a causa de la covid-19. Todas ellas apenas tienen recursos y se ven obligadas a compartir casa para subsistir uniendo sus exiguas pensiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pensionistas La Comedia (@pensionistas_lacomedia)

Tal y como se puede ver en su propia página web, ya han realizado más de 60 funciones y, ahora, tienen por delante una larga gira que se extenderá hasta el 7 de junio de 2026, donde visitarán muchas ciudades y pueblos de nuestro país como Bilbao, Tarifa, Salou, Alcàsser, San Martín de la Vega, Orihuela, Jerez de la Frontera o Barcelona, entre otros.

Así, se podría decir que, de manera involuntaria, Rosa Benito ha obtenido un beneficio mediático gracias a las últimas imágenes de Amador Mohedano, lo que podría convertirse en un gran impulso para sus proyectos (hasta ahora poco conocidos). Y es que, hace apenas unas semanas, no figuraba entre los personajes más seguidos de la actualidad, ni siquiera cuando sucedieron noticias tan inesperadas como la muerte de Michu.