Silma López, la mejor amiga de Verónica Echegui, rompe su silencio tras despedirla

El fallecimiento de Verónica Echegui ha supuesto un durísimo golpe para todos aquellos que tuvieron el placer de conocerla o coincidir con ella. La actriz ha fallecido a los 42 años, tras haber hecho frente a una dura enfermedad que llevó con una gran discreción. De hecho, solo su círculo más cercano estaba al tanto de este duro proceso, como ocurre en el caso de Silma López, mejor amiga de Echegui en la ficción y a la que ha despedido con un sentido mensaje.

«No sé ni cómo empezar a escribir esto. Desde la congoja también noto el amor. Yo sé que soy alguien relativamente nuevo Vero, pero dio la casualidad, tuve el regalo, de jugar a ser tu mejor amiga. Y tú la mía. Y eso luego se quedó. Tú te quedaste», ha escrito junto al emotivo post en el que comparte varias imágenes de ambas riéndose, llenas de vida y disfrutando durante las largas horas de rodaje. Recuerdos que ahora cobran más significado que nunca y acompañarán a López para siempre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silma🌪 (@silmalopez)

«Cuando pienso en ti, una imagen preciosa sucede a la otra. Yo contándote que estaba embarazada, fuiste la primera, era raro lo del vino… «, confiesa emocionada. «Las dos dormidas en el futón de 90, tú con tus cascos con cable, yo embarazada sin saberlo durmiendo a pierna suelta a tu lado, los ataques de risa, incontrolables, una risa más contagiosa que la palabra contagiosa», comparte con sus más de 200.000 seguidores.

«Te has quedado impresa en mí. Así eres tú para mí. Alguien que llega y se te imprime para siempre. Alguien de quien no te olvidas», asegura la actriz, quien en medio de la tristeza también reconoce que está enfadada. «¿Por qué se tiene que ir alguien tan inspirador? Tan genuino. Miro nuestros mensajes. Escucho tus notas. Miro nuestras fotos. Me pongo egoísta», agrega en su sentido comunicado.

Verónica Echegui. (FOTO: GTRES)

«Yo quiero que estés. Hay tanta gente que debería morir y no lo hace, que no puedo soportar que lo hagas tú», se lamenta. «Y así después, como un globo que se desinfla y se queda sin aire, así me quedo, deshinchada, blanda… pero vuelvo al principio. Vuelvo a lo que viví contigo. A lo que me dijiste. A lo que escuchamos. Y es un poco como si tú misma volvieras a llenar ese globo de aire. De vida. Dentro de mi estás llena de vida. Te quiero Vero», son las preciosas palabras que le dedica a su querida amiga.

Verónica Echegui en el photocall de los Goya 2022. (Foto: Gtres)

Una triste situación, de la que Silma asegura haber sacado una gran lección, y es el hecho de «decirle a la gente que quieres, que la quieres. Eso también me lo quedo. Esta onda expansiva de amor también eres tú», concluye emocionada. Un comunicado que se suma a la oleada de reacciones por parte de amigos y compañeros de profesión, quienes hoy lloran la pérdida de una gran actriz, pero sobre todo una mujer muy querida y admirada por todos los que la rodeaban.