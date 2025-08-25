De María Castro, a Pedro Sánchez: reacciones a la muerte de Verónica Echegui

Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años, generando un gran impacto dentro del mundo de la actuación. Habiendo alcanzado la fama gracias a su presencia en proyectos como Yo soy la Juani, la actriz fallecía ayer en el hospital 12 de Octubre de Madrid, donde llevaba ingresada varios días por una enfermedad. Sin embargo, hasta el momento no han trascendido más detalles al respecto, aunque unas recientes declaraciones por su parte cobran ahora bastante sentido: «Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento», detallaba.

En medio de la conmoción, son numerosos los rostros y compañeros de profesión que no han dudado a la hora de transmitir su pesar ante esta triste pérdida. Aunque, de momento, Álex García, –expareja de Echegui, su gran amor y con el que mantuvo 15 años de relación–, procura guardar silencio y tampoco tiene presencia en redes sociales.

Ciertas compañeras de la talla de María Castro no han dudado a la hora de manifestarse públicamente, apuntado a la fugacidad de la vida. «Noticias que te dejan helada, y te vuelven a recordar que estamos de paso…», ha escrito la protagonista de La Promesa, quien también ha querido mandar todo su cariño a amigos y familiares.

«Muchísima fuerza a su familia, amigos y a toda la gente que la quería y admiraba, que éramos muchos. Vuela alto, Vero. Lleva tu arte allá donde vayas», ha concluido su emotivo mensaje.

En el caso de Daniel Grao, el actor ha compartido vía stories uno de los numerosos artículos en los que se anuncia el fallecimiento de Echegui, junto a un breve comentario: «Qué dolor».

Captura del Instagram de Daniel Grao. (Foto: Redes sociales)

Al igual que Julio Arroyo, quien asegura haberse quedado realmente impacto con la noticia. «Vaya pérdida… Vuela alto compañera. Triste, muy triste…», ha lamentado. O Fernando Tejero, quien ha hecho referencia al enorme legado que ha dejado Verónica «como actriz y como persona». «Suerte trabajar contigo y conocerte», afirma emocionado.

Por su parte, Maribel Verdú, con la que Echegui compartió pantalla en Historias para no contar, ha querido recordarla con un tierno post. «Joder Tana… Tus visitas a la gira de Los Kennedy las recordaré siempre. Llegabas con tu alegría, tu locura, tu energía, tu humor…. Qué pena. Qué pronto».

También Bibiana Fernández, con la que Verónica coincidió en varios eventos, ha lamentado la noticia de su fallecimiento, junto a una imagen en la que posan juntas. «No tengo palabras. Actriz admirada y una mujer maravillosa. No éramos amigas, pero coincidir con ella era siempre una alegría».

Una oleada de reacciones a las que también se ha sumado el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven», ha compartido en X.

«Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos», asegura.

Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos.https://t.co/bZQ6d4SSHa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025

Mientras que, dentro del mundo del cine, tanto desde los Premios Feroz como desde la cuenta oficial del Festival de Málaga, también han destacado la brillante trayectoria que ha tenido Verónica Echegui y su gran aportación a la industria del entretenimiento.

«Compartimos la conmoción por el fallecimiento de Verónica Echegui, actriz extraordinaria y ganadora de un Premio Feroz en 2021 por la película Explota, Explota. Un abrazo y todo nuestro cariño para la familia y amigos de Verónica», escriben en redes sociales.

Con enorme tristeza despedimos a Verónica Echegui, actriz imprescindible del cine español y muy unida al Festival de Málaga a lo largo de toda su trayectoria. Su talento y cercanía quedarán siempre en nuestra memoria. pic.twitter.com/GgWsGqghOd — Festival de Málaga (@festivalmalaga) August 25, 2025

Buena muestra de la increíble huella que ha dejado Verónica en las vidas de todos aquellos a los que ha conocido.