Así es la vida actual de Carmen Flores, la hermana de La Faraona

La muerte de Lola Flores, apodada como La Faraona, dejó devastado un clan que, días después, sufrió la pérdida de Antonio Flores. Dos sucesos que ocurrieron en El Lerele, la finca familiar que se convirtió en el refugio de todos ellos durante los años de oro de la artista. Pero cuando la tragedia sacudió los cimientos de los Flores, todo se desvaneció. La partida de dos de las figuras clave del flamenco español supuso un auténtico shock para los más íntimos de ambos, un acontecimiento que dejó el mundo de la cultura y del arte huérfano. Los miembros de una de las sagas con más raza de este país tuvieron que afrontar el duelo y continuar con su vida condformándose con el recuerdo. Un legado que ha mantenido vivo, entre otros, Carmen Flores, la hermana del icono musical.

En la actualidad, la artista se ha instalado en Valencia y allí lleva a cabo una vida tranquila y discreta, alejada de las tablas. Disfrutando a sus 89 años de una jubilación que ella misma ha dicho que no tiene retorno, en la ciudad de la costa levantina recibe visitas de sus familiares, que viven en Madrid y se trasladan hasta el enclave mencionado para compartir tiempo con ella —aunque en contadas ocasiones, menos de las que le gustaría— y cuando no pueden, están en contacto por teléfono. Un núcleo duro que está formado, entre otras personas, por 11 nietos y 6 bisnietos de los que presume orgullosa. Un abultado linaje que es fruto de su matrimonio con el deportista Isidro Sánchez García-Figueras, que fue miembro de la plantilla del Real Madrid en los años 60 y que, tristemente, fallecía en 2013, dejando viuda a la protagonista de estas líneas.

Carmen Flores con Rosario y Lolita. (Foto: Gtres)

Argentina en el punto de mira

A pesar de que acaba de cumplir 89 años este verano, Carmen Flores se encuentra en plena forma. Un estado físico y anímico que, tal y como ella misma ha revelado, se mantiene porque se cuida. La lozanía que atesora la ha hecho plantearse viajar hasta Argentina, un lugar en el que ha sido una verdadera estrella y donde la quieren mucho: «No lo descartó», confesó al portal digital Jaleos en una llamada telefónica. Como no podía ser de otra manera, el interlocutor le cuestionó que si en el país sudamericano la admiraban más que en España. A lo que ella ha contestado que «por el estilo». Y ha rematado esta respuesta deslizando que «en todas partes tiene amistades y gente que la valora y la quiere», algo que la mantiene muy satisfecha porque es el resultado de su impecable trayectoria vital.

La emotiva boda de su nieta Paty

Carmen Flores es madre del ex futbolista y entrenador Quique Sánchez Flores, que, junto a Patricia Casanova, tuvo a su hija Paty. La joven, además de su trabajo en el ámbito de la moda, se ha posicionado como una influencer emergente y en los últimos tiempos ha dado un gran salto en su vida personal: ha contraído matrimonio con su novio de toda la vida, Javier Millet. El enlace aconteció en Jávea y, como era de esperar, tuvo un aire muy flamenco y numerosos recuerdos a sus familiares difuntos. Cientos de invitados fueron testigos del gran día de la pareja, pero había una asistente muy especial, Carmen Flores, abuela de la protagonista del día, que no quiso perderse el cónclave familiar.

Carmen Flores en la boda de su nieta. (Foto: Gtres)

El 28 de junio, una emocionada Carmen Flores llegaba al templo elegido por el ya matrimonio del brazo de su sobrina Lolita para presenciar uno de los momentos más trascendentales en la vida de Paty. Una cita que reunió a gran parte de la familia y en la que, tal y como ha trascendido, tanto Lola como Antonio Flores estuvieron muy presentes.