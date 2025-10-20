«Te juro, y esto te lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a pagar toda la vida», fueron las palabras que Lola Flores le dedicó a la madre de Kiko Rivera en junio de 1978 tras enterarse de la relación sentimental de Paquirri -que tuvo un idilio con su hija Lolita tras separarse de Carmina Ordóñez- e Isabel Pantoja. Casi cinco décadas después, está maldición se ha cumplido y con creces, pues la intérprete de Marinero de Luces ha tenido una vida protagonizada por las tragedias.

La muerte de Paquirri

La primera de ellas fue la muerte de su marido, Francisco Rivera Paquirri, en la Plaza de Toros de Pozoblanco en 1984 -donde compartió cartel con El Soro y El Yiyo-. El diestro falleció tras ser corneado por Avispado, un toro que brindó a Manuel Díaz, El Cordobés. Entonces, nada hacía presagiar el fatal desenlace.

Francisco Rivera ‘Paquirri’ e Isabel Pantoja. (FOTO: GTRES)

Entonces, como muchas mujeres de toreros, Isabel estaba esperando la llamada al final de la tarde -que se adelantó antes de lo previsto-. La cantante -que rápidamente se desplazó hasta Córdoba, donde notificaron el fallecimiento del torero- se quedó sola, con su hijo Kiko, de apenas un año de vida. La artista vivió en una profunda depresión, pues perdía al hombre de su vida, al que ha recordado gracias a Era mi vida él, una canción compuesta por José Luis Perales meses después de la muerte de Paquirri. «Si borrándolo de mi memoria, no hubiera pasado, lo haría. Pero todo ha pasado. No me gusta recordar los malos momentos que pasé. Fueron momentos muy dramáticos», le confesó Pantoja a Jesús Quintero.

Lo cierto es que, aunque Pantoja sí que ha encontrado el amor en otras ocasiones, nunca ha dado el paso de casarse, como sí lo hizo con el padre de su hijo, ni ha vuelto a encontrar la estabilidad en el amor.

Su entrada en la cárcel

El siguiente golpe sería su entrada en la cárcel. Hace once años que Isabel Pantoja terminó su condena tras un año y medio en la prisión de Alcalá de Guadaíra debido al caso Malaya. Sin embargo, el 2 de mayo de 2007 -durante la madrugada- marcó y un antes y un después en su vida, pues fue la primera vez que fue detenida por la investigación de este caso antes de poner su vida entre rejas. «Ese día ella estaba en pijama. Entran con un documento donde le dicen que la tienen que detener. Ella empieza a decir que no podía ser y que tenía que hablar con su abogado. Ella no lloraba ni nada. Estaba en shock», contó Pepi Valladares, que fue amiga íntima de Isabel.

La cantante Isabel Pantoja y su hermano Agustín Pantoja en la cárcel de Alcalá de Guadaíra. (Foto: Gtres)

Siete años después, la cantante ingresó en prisión por un delito de blanqueo de capitales, donde estuvo recluida durante año y medio hasta conseguir la libertad condicional -que la obtuvo en 2016, dos años después de su entrada-. Un episodio que permanece en su memoria a pesar del tiempo, tal y como contó durante su participación en Supervivientes, ya que Honduras le hizo revivir la dureza del encierro y la pérdida de la libertad.

La pérdida de su madre en una fecha muy importante

Cuando parecía que la paz reinaba en el clan Pantoja, llegó uno de los momentos más trágicos para Isabel: la muerte de doña Ana Martín, su madre -la mujer que le acompañó siempre e incluso durante su etapa como novia de Paquirri en Cantora, donde vivió junto a ellos-. La pérdida de la matriarca, además, llegó en una fecha muy importante para Anabel: dos días antes de su boda con Omar Sánchez, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2021 en La Graciosa, Canarias.

Isabel Pantoja junto a su madre. (FOTO: GTRES)

Gran parte de la familia de la creadora de contenidos se encontraba en esta isla del archipiélago canario cuando recibieron la peor de las noticias: la muerte de doña Ana a los 90 años de edad. Aunque Anabel continuó con sus planes de boda, ni su primo Kiko ni su madre -que ya estaban distanciados por la herencia de Paquirri-, asistieron a su enlace matrimonial, a pesar de que estaba previsto que acudiera.

Distanciada con sus hijos y nietos

En noviembre del 2020, solo un año antes de la boda Anabel, llegaría uno de los momentos más tensos para Isabel. Su hijo Kiko reaparecía en un programa especial de Telecinco llamado La herencia envenenada para hablar sobre los trastos de toreros de Paquirri que supuestamente habían sido robados en Cantora cuando los descendientes de Carmina y Paquirri fueron a reclamarlos. «Yo había entrado otras veces en esa habitación y nunca los vi, pero ese día estaban allí. La gente pensará que soy tonto por no haberme enterado hasta ahora, pero es así», contó el Dj. Entonces, y por respeto a su hermano, Cayetano y Fran durante estos años han dado un paso atrás y no tomar medidas legales contra La Tonadillera.

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en el programa ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la relación madre e hijo, que parecía inquebrantable, se rompió por completo. Hasta tal punto que la ya ex pareja de Irene Rosales ha contado varias veces que su madre no ha ejercido como abuela y que, al parecer, no se molesta en conocer cómo están Francisco Jr., Ana y Carlota, nietos de Isabel Pantoja por parte de su primogénito.

Al igual ocurrió con su hija Isa. En 2018, la artista quiso distanciarse de motu propio de la pequeña del clan. Aneth, vieja conocida del clan, puso a disposición de Vamos a ver unos audios de la cantante en la que explicó la razón por la que quiso romper esta relación: «La fría es ella, muy fría. Ella no es cariñosa conmigo y a mí ya no me sale, esa es la realidad. Yo no estoy de segundo plato de nadie, para nadie. Yo soy su madre por encima de todo. Yo tengo que ser igual de fría que es ella conmigo. No le importo nada, estoy cansada de ser su títere. No quiero tener nada con ella, no me merece la pena».

Idas y venidas de sus amistades

helo García Cortés era la periodista de cabecera de Isabel Pantoja, pero una intervención de Chelo en pleno huracán por el caso Malaya hizo que la amistad de ambas terminara. / Gtres

Chelo García Cortés -con la que se reencontró durante su participación en Supervivientes-, Mellis, Raquel Bollo, María del Monte, Mariló… son algunas de las ex amigas de Isabel Pantoja. A lo largo de su vida, la intérprete de Así Fue ha contado el apoyo de numerosos rostros conocidos que, a medida que pasaba el tiempo, salían de su vida. De hecho, de todos los nombres citados -con los que en el pasado mantuvo una estrecha relación-, ya no forman parte de su día a día, como la ex mujer de Chiquetete, que era una visita habitual en Cantora. De la misma manera ocurrió con María del Monte, que guarda un gran cariño la hija pequeña de La Tonadillera, pues es la madrina de su bautizo.

Problemas de salud

La salud de Isabel Pantoja siempre ha estado en el punto de mira. A lo largo de su vida, ha atravesado por distintos problemas de salud que le han obligado a paralizar sus conciertos y, por ende, su trabajo. El último de ellos fue a finales del mes de marzo. La madre de Kiko Rivera fue hospitalizada en Madrid -donde estuvo acompañada por su hermano Agustín- tras una prueba rutinaria ya que los médicos detectaron algo que consideraron preocupante, según contó Antonio Rossi: «Vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba».

Sin embargo, no ha sido la primera vez que atraviesa una delicada situación sobre su salud. Hace más de un año, trascendió a los medios que la artista padecía nefropatía diabética, una dolencia asociada a la diabetes que afecta a la función renal. Como consecuencia, la de Sevilla tuvo que cancelar parte de su esperada gira de 50 aniversario.

Abandono de su casa y problemas con Hacienda

Lo último que se sabe de Isabel Pantoja es su salida in extremis de España. La cantante, que ha vivido en Madrid durante un año, ha decidido abandonar la capital para mudarse a República Dominicana-coincidiendo con sus problemas con Hacienda-. «Tiene decidido el destino desde hace tiempo. Se barajaron otras opciones, pero la decisión está muy avanzada. Aunque todavía no tiene casa allí, han avanzado los trámites para estar allí durante varios años y situar en ese punto su lugar de operaciones», contó Antonio Rossi.

Cantora, la actual finca de Isabel Pantoja que compró Paquirri. (FOTO: GTRES)

Una información que amplió Sandra Aladro, directora de la agencia GTRES: «Durante el tiempo que la artista ha vivido en Madrid, el promotor que se ha hecho cargo de su carrera profesional en los últimos años, le ha financiado 30.000 euros en concepto de adelanto por sus trabajos que, al no salir adelante -ya que tan solo ha hecho un concierto en los últimos 8 meses-, el promotor ha decidido paralizar su proyecto. Era insostenible su vida en Madrid. Esa vida de millonaria que se había planteado era insostenible».

Sea cual sea el destino final de Pantoja, la artista tendrá que volar a Sevilla el próximo junio del 2026, pues cantará junto a Il Divo en el Icónica Fest, en la histórica Plaza de España de Sevilla. Un show que, de vender todas las localidades, aumentaría su cartera.