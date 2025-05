A finales de los años 70, principios de los 80, Lola Flores le amenazó a Isabel Pantoja con una maldición que se ha cumplido. Tras la separación de Paquirri y Carmina Ordóñez, Lolita Flores se postuló en una Feria de Sevilla como la futura mujer del diestro. Una noticia de la que se hicieron eco los medios de comunicación de la época y que la propia hija de ‘La Faraona’ ha reconocido tiempo después. Sin embargo, la intérprete de Marinero de Luces se cruzó en el camino del padre de los hermanos Rivera Ordóñez y, la posible historia de amor entre el matador de toros y la hermana de Rosario Flores se truncó.

La maldición de Lola Flores a Isabel Pantoja

«Te juro, y esto te lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a pagar toda la vida, Isabel Pantoja», fueron las palabras que Lola Flores le dedicó a la madre de Kiko Rivera en junio de 1978 tras enterarse del romance entre Paquirri y ‘La Tonadillera’. Sabido es que la intérprete de A Tu Vera siempre mantuvo muy buena relación con todas sus compañeras de la industria musical, como fue con Carmen Sevilla o Rocío Jurado, a las que consideraba de su familia. Sin embargo, no fue así con Pantoja.

Una fotografía de Lola Flores/ Gtres

Lola Flores ya era una consolidada artista cuando Isabel comenzó a despuntar en los escenarios como folclórica. Entonces, todavía había hueco para una rompedora voz flamenca y su mayor diferencia no fue por la competencia de sus voces. Tras la sonada ruptura de Carmina Ordóñez y Paquirri, Lolita quedó prendada del torero y, además, contó con el beneplácito de Carmina, a la que consideraba una hermana. Sin embargo, el diestro conoció a Pantoja y apostó por la artista en lugar de la hija de Lola. Un gesto que no sentó nada bien a ‘La Faraona’ que, al ver sufrir a Lolita por desamor, le juró a Isabel que iba a llorar todo lo que había llorado su hija por Francisco Rivera.

Años después, y tras la muerte de Paquirri -y la posterior vida de Pantoja, como su entrada en la cárcel o el distanciamiento con sus dos hijos- muchos apuntaron que la profecía de Lola se había cumplido. Recientemente, TardeAR recuperó estas polémicas palabras de Flores y su hija Lolita no dudó en matizarlas y aclarar a lo que se refería entonces su progenitora: «Ella lo único que dijo es que quería ver llorar a Isabel todo lo que su hija había llorado con Paquirri. Eso no es una maldición. Eso es simplemente ver a tu hija hecha polvo. No me gusta que se hable de eso. Que todo lo que le esté pasando a Isabel le echen la culpa a Lola Flores me parece muy fuerte».

Isabel Pantoja en el funeral de Lola Flores. (FOTO: GTRES)

Además, poco antes de la muerte de Lola hace este 16 de mayo 30 años, tanto la madre de Lolita como Isabel acercaron posturas y, de hecho, la viuda de Paquirri fue al último adiós de ‘La Faraona’ cuando falleció.