Fran Rivera y Lourdes Montes acaban de dar la bienvenida al mundo a su tercer hijo en común, al que han llamado Nicolás. Tras unos días en el hospital Materno-Infantil Quirón Salud de Sevilla, el matrimonio se desplazó hasta su casa de la capital hispalense, que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, como han mostrado en varias ocasiones. Además, el alta hospitalaria coincide con la Semana Santa, una de las semanas más esperadas por los andaluces.

Aunque todavía no han sido vistos por las calles para ver procesiones, la diseñadora de moda ha compartido algunas imágenes de sus primeros días en casa y de los regalos que ha recibido por parte de su entorno más cercano, que no ha dudado en mandarle flores con motivo de su tercera maternidad. Precisamente, en una de las fotos, la sobrina de José Manuel Soto ha mostrado un detalle de su hogar que no ha pasado desapercibido.

Carmina Ordóñez y Paquirri. (FOTO: GTRES)

El homenaje a Paquirri y Carmina Ordoñez

Aunque es frecuente ver por estas fechas al matrimonio paseando por las calles de Sevilla, este año será diferente, pues están completamente inmersos en la crianza de Nicolás, que tan solo tiene unos días de vida. Precisamente, Montes ha mostrado cuáles son sus planes en su casa, como leer libros mientras están pendientes del recién nacido. Además, ha aprovechado para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días.

Si por algo se caracteriza la sevillana es por su discreción a la hora de hablar de su vida privada y solo en contadas ocasiones se ha pronunciado sobre su intimidad. Sin embargo, debido a su pasión por la decoración y el orgullo que siente por el hogar que ha construido con Fran Rivera, la diseñadora ha mostrado un detalle inédito de su casa que era desconocido hasta la fecha con el que da cuenta que sus suegros están muy presentes en su día a día.

El rincón de la casa de Lourdes Montes y Fran Rivera dedicado a Carmina y a Paquirri. (FOTO: REDES SOCIALES)

Concretamente, ha mostrado un rincón de su casa en el que aparecen dos fotos muy especiales para el diestro retirado. La primera de ellas es una de Fran junto a su hija Tana (por lo que se puede apreciar en la foto) en el día de su primera boda con Lourdes Montes. La segunda de ellas un bonito recuerdo del marido de la diseñadora de Mi abril en la que aparecen sus padres, Carmina Ordóñez y Francisco Rivera Paquirri. Aunque los progenitores de Fran se separaron y rehicieron sus vidas sentimentales de nuevo, el torero siempre ha defendido el amor incondicional que sintieron sus padres el uno por el otro incluso divorciados. Es por ello que el matrimonio ha querido tener presente a través de una imagen a Paco y a Carmina con un retrato en blanco y negro en el que aparecen intercambiándose un beso en una tarde de toros. Un detalle que da cuenta que los recuerdan todos los días.