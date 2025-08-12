Respiro para la productora de los duques de Sussex. A pesar de que el pasado mes de julio se especuló con la posibilidad de que el acuerdo entre Harry y Meghan y Netflix finalizara tras el vencimiento del contrato en septiembre de 2025, ahora se ha confirmado que Archewell Productions y la plataforma han decidido prolongar su colaboración. Eso sí, será en el marco de un modelo diferente y en unos términos nuevos a los actuales.

Tal como han confirmado varios medios especializados en la industria audiovisual, que han tenido acceso a fuentes cercanas a las partes, el nuevo acuerdo entre la productora de los duques de Sussex y Netflix va a partir de un derecho de primera visión para adquirir contenidos y proyectos, sin que esto implique un volumen concreto de inversión o un acuerdo de exclusividad, como era hasta ahora. Esto permite a la plataforma un mayor margen de maniobra si no le interesan las propuestas del príncipe Harry y Meghan Markle, al tiempo que los duques de Sussex pueden intentar negociar con otras compañías. Además, Netflix mantiene la posibilidad de acceder a los contenidos de la pareja, pero no asume riesgos económicos si considera que las propuestas no son de su interés.

La modificación es un claro indicativo de cómo ha cambiado la relación entre ambas partes tras una etapa inicial en la que había grandes expectativas sobre el contenido que podían ofrecer los duques y que, finalmente, no se ha traducido en grandes beneficios para Netflix. Más allá del documental inicial en el que revelaban detalles de su etapa como miembros de la familia real, la pareja no ha producido más que algunos documentales, a pesar de que en el acuerdo se hablaba de series, películas e incluso espacios infantiles.

Algunas fuentes han comentado que en principio la plataforma se quedó bastante satisfecha con los resultados de la docuserie Harry y Meghan pero, a medida que ha avanzado el tiempo, los proyectos de los Sussex han ido perdiendo fuerza e interés, con resultados de audiencia que no han cumplido con las expectativas. Ni siquiera el documental de estilo de vida de la nuera de Carlos III, con el que ha regresado a las redes sociales e incluso ha servido de trampolín para poner en marcha su marca de productos gourmet.

Primeras palabras de la pareja

En un comunicado conjunto de Netflix y el matrimonio, la duquesa de Sussex ha mostrado su satisfacción por la continuidad de esta colaboración: «Estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto para incluir As Ever -la marca de productos de Meghan Markle de la que la plataforma es inversora-. Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros, con repercusión global y que celebra nuestra visión compartida», reza el texto.