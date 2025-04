El resurgir de Meghan frente a la caída de Harry: el delicado equilibrio de los duques de Sussex

Cuando el príncipe Harry empezó a salir con Meghan Markle, la norteamericana no era una de las actrices más conocidas de su generación. Sin embargo, la relación y posterior boda con el hijo menor del rey Carlos III le dio un importante espaldarazo de popularidad. Una ventaja que no pudo aprovechar por las renuncias a las que se vio obligada a raíz de su entrada en la familia real. Sin embargo, tras la salida de ‘La Firma’ de la pareja, para Meghan Markle se abrió un nuevo camino de posibilidades.

Decir que en estos momentos Harry vive una de sus etapas más complicadas mientras que la popularidad de su esposa va en aumento es una realidad. El duque de Sussex ha dejado de ser el príncipe rebelde al que todo el mundo quería y al que se le consentía todo y, de hecho, son muchos más los críticos que la pareja tiene que los que les admiran o les siguen. Mucho ha tenido que ver en este tema su guerra con los Windsor y las duras declaraciones que ambos han hecho.

El príncipe Harry y Meghan Markle juntos en un acto en Vancouver. (Foto: Gtres)

Sin embargo, después de un tiempo en el que los Sussex fueron prácticamente odiados por todos los partidarios de la familia real -e incluso por aquellos que no entendían su actitud, sin entrar en valoraciones sobre cómo se comportaban-, hoy en día podemos decir que mientras que a Meghan Markle la audiencia le ha dado una nueva oportunidad, Harry se encuentra en sus horas bajas.

El resurgir de la duquesa

A pesar de las polémicas que han rodeado a la pareja desde que abandonó la estructura de ‘La Firma’, y del fracaso de varios de sus proyectos, Meghan Markle ha vuelto a primera plana gracias a la nueva serie de estilo de vida de Netflix, a su marca As Ever y al podcast que ha puesto marcha de la mano de Lemonada Media. La esposa del príncipe Harry ahora se hace llamar Meghan Sussex (algo que no podría hacer de no haberse casado con el príncipe, obviamente), y ha encontrado en las redes sociales el filón para recuperar la faceta de creadora de contenido que tan feliz le hizo en el pasado.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos. (Foto: Instagram)

Una faceta que compaginaba con sus papeles como actriz y con la que estaba encantada, a pesar de que no tenía la popularidad de otros rostros destacados del panorama internacional. No obstante, las polémicas y el vínculo con la familia real siempre son un buen espaldarazo para cualquier proyecto.

Aunque su serie con Netflix ha recibido bastantes críticas y su marca también está en el punto de mira por haber copiado presuntamente el escudo de una localidad mallorquina, la popularidad de Meghan Markle sigue en aumento. Tanto que ya se ha confirmado una segunda temporada, algo de lo que ella misma ha informado en sus redes sociales.

Curiosamente, durante mucho tiempo la nuera del rey Carlos III se mantuvo celosa de su intimidad y la de sus hijos, pero ahora, de repente, su perfil en Instagram se ha convertido en el vehículo perfecto para informar de sus proyectos y, por qué no, colar alguna imagen entrañable que permita ver cómo es su día a día. Al fin y al cabo, eso es lo que la gente quiere ver.

Meghan Markle en su programa. (Foto: Gtres)

La caída del príncipe Harry

Mientras que a Meghan Markle el mundo del entretenimiento parece que le está dando una segunda oportunidad, la situación de Harry no puede ser más delicada. El duque de Sussex no se habla con su familia paterna y, según varias fuentes, se enteró del último ingreso de su padre a través de los medios. Además, está en el punto de mira por el escándalo que ha salpicado a su organización, Sentebale, a la que ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo en el pasado. La presidenta, Sophie Chandauka, ha arremetido duramente contra el príncipe Harry. Por ahora el duque de Sussex no ha hecho más declaraciones que las que se filtraron cuando se conoció su dimisión, aunque todo apunta a que el caso tendrá más consecuencias.

El príncipe Harry con Nacho Figueras en un acto de Sentebale. (Foto: Gtres)

Sentebale era una de las organizaciones a las que más vinculado estaba el hijo menor del rey Carlos III y, de hecho, la presidenta ha dicho que cree que todo podría ser una estrategia para retomar su rol en el futuro. Además, al duque de Sussex le quedan los Juegos Invictus, otra de las iniciativas más especiales para él y con la que ha seguido colaborando a pesar de su salida de la familia real.

Una pareja unida

Al margen de la situación particular de cada uno, lo cierto es que en los últimos meses Harry y Meghan han mantenido agendas separadas, lo que ha disparado las especulaciones sobre su matrimonio. El duque de Sussex ha negado que haya una crisis en su pareja, pero no es ningún secreto que en estos momentos es Meghan Markle la que cosecha un mayor éxito, mientras que él se enfrenta a sus horas más bajas.