No está siendo un buen momento para el príncipe Harry. Mientras que su esposa, Meghan Markle, ha puesto en marcha varios proyectos, al duque de Sussex se le acumulan los problemas. Por un lado, el reciente ingreso hospitalario de su padre del que, según algunas fuentes, se enteró por los medios y por otro, la polémica que ha salpicado a la organización que fundó junto al príncipe Seeiso de Lesoto en recuerdo de sus respectivas madres: Sentebale.

La institución ha estado en el punto de mira en los últimos días a raíz de unos desencuentros entre el consejo de administración y la última presidenta de Sentebale: Sophie Chandauka. La abogada acusó al anterior consejo de la organización de poner trabas a sus planes de modernización, así como de abuso de poder y de misoginia. A raíz de esto, el príncipe Harry y el príncipe Seeiso decidieron dar un paso atrás y dimitir como patrocinadores de Sentebale.

El príncipe Harry con Nacho Figueras. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el caso no se ha quedado solamente en esto. Chandauka se ha pronunciado en los últimos días sobre la renuncia del duque de Sussex y ha asegurado que la manera en la que el equipo del príncipe hizo pública su dimisión supone una forma de intimidación a gran escala: «El duque autorizó la divulgación al mundo exterior de una noticia perjudicial sin informarme a mí, ni a mis directores nacionales, ni a mi director ejecutivo. ¿Se imaginan lo que ese ataque ha supuesto para mí y para las 540 personas de las organizaciones Sentebale y sus familias?», ha asegurado Chandauka en unas declaraciones a Sky News.

Además, la abogada ha asegurado que los planes de Harry y de Seeiso son forzar el fracaso de Sentebale y luego poder acudir a su rescate. Una información que no ha sido refutada por fuentes cercanas a los dos príncipes. No obstante, la abogada ha dejado claro que las relaciones con el hijo menor del rey Carlos III comenzaron a tensarse el año pasado, a raíz de una petición relacionada con Meghan Markle. Eso sí, Chandauka no tiene intención de abandonar Sentebale y quiere seguir adelante con este bonito proyecto en cuyo recuerdo siempre estará presente la princesa Diana.

Sin embargo, a pesar de los deseos de Sophie Chandauka, lo cierto es que la marcha de Harry y de Seeiso puede tener importantes repercusiones sobre la proyección de la organización. Sobre todo, a nivel internacional, por la red de contactos del duque de Sussex, que puede no estar dispuesta a seguir colaborando con Sentebale.

No vamos a entrar ahora en todas las personas que a lo largo de los años han querido mostrar su apoyo a esta causa, pero sí que merece la pena resaltar la labor de una figura en concreto: Nacho Figueras. El deportista argentino es una de las personas más cercanas al príncipe Harry, uno de sus amigos íntimos, hasta el punto de que se habla de él como su otro hermano.

El papel de Nacho Figueras

Nacho Figueras lleva colaborando con Sentebale desde hace casi dos décadas. Su presencia en los tradicionales torneos de polo benéficos de la organización es fija, pero dadas las actuales circunstancias, se ha quedado en el aire.

El príncipe Harry con Nacho Figueras en 2009. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años hemos podido ver a Nacho Figueras y al duque de Sussex disfrutando del polo en diferentes partes del mundo, para recaudar fondos para Sentebale. El propio Figueras ha hablado en alguna ocasión de su relación con el duque de Sussex: «Lo que más me gusta de Harry es lo real que es y lo en serio que se toma su trabajo para mejorar la vida de los niños que no han tenido las bendiciones que nosotros hemos tenido», dijo en una entrevista a Town&Country. Tal es el vínculo entre Figueras y Harry que él fue una de las primeras personas a las que le contó que había conocido a Meghan y no tardó en presentársela.

Nacho Figueras con su mujer. (Foot: Gtres)

El pasado año volvimos a verlos juntos jugando al polo a beneficio de Sentebale pero, tras los últimos acontecimientos, esta cita tan especial para el duque y su amigo se ha quedado en el aire. Habrá que esperar a ver si con el tiempo el príncipe decide poner en marcha otro proyecto solidario en el que el polo tenga cabida.