La joya inmobiliaria que heredó Eugenia Martínez de Irujo de su madre con estilo rústico y vistas al mar

Cayetana Fitz-James Stuart, más conocida como la duquesa de Alba, falleció el 20 de noviembre de 2014 en el Palacio de las Dueñas (Sevilla). Se trataba de una de las aristócratas más ricas del mundo, de hecho, varios medios apuntan a que su patrimonio estaba situado en torno a los 3.000 millones de euros. Es por ello por lo que su herencia, repartida entre sus seis hijos, fue un tema que acaparó numerosos titulares durante un largo tiempo. Sin embargo, Eugenia Martínez de Irujo, su única descendiente femenina, fue la destinataria de una de las joyas inmobiliarias más preciadas y desconocidas de todo su legado: la casa balear S’ Aufabaguera, que significa La Albahaca.

Se trata de una propiedad que cuenta con una ubicación y unas vistas al mar de ensueño. Y es que se encuentra en Ibiza, en el municipio de Sant Antoni de Portmany, concretamente muy cerca de la Cala Salada, una de las más turísticas y mejor valoradas de la isla. Fue diseñada por la duquesa de Alba y su segundo marido, Jesús Aguirre, en 1980, quienes decidieron respetar la arquitectura ibicenca en todo momento, adaptándose al ambiente de la zona con detalles bohemios que no pasan desapercibidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

De esta casa apenas han trascendido imágenes, más allá de las que la propia Eugenia Martínez de Irujo ha querido compartir en sus redes sociales. En ellas se puede apreciar una estética marcada por lo rústico y el encanto mediterráneo con muros de cal, vigas de madera vistas, espacios austeros y el uso predominante de materiales naturales. Las paredes están encaladas en blanco y aportan luminosidad, mientras que las piedras naturales y los suelos de barro transmiten calidez. El exterior no se queda atrás, y es que cuenta con un frondoso jardín lleno de vegetación, con altos pinos que rodean la vivienda y que crean un entorno fresco y lleno de naturaleza. En cuanto al interior, son escasos los datos que han trascendido, por lo que se desconoce el número de habitaciones que posee.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Sin duda, se trata de una propiedad a la que la duquesa de Montoro acude siempre que su agenda se lo permite, aunque habitualmente suele ser durante los meses estivales del año. Allí tiene el propósito de seguir creando recuerdos junto a su actual pareja, Narcís Rebollo, y su única hija, Tana Rivera. Y es que, más allá de ser una auténtica joya inmobiliaria, este refugio aguarda para Eugenia un profundo valor sentimental, ya que su vínculo con Ibiza se remonta a muchos años atrás.

La aristócrata ha pasado incontables veranos en la isla, dejándose seducir por sus paisajes y su ambiente bohemio, y no ha dudado en expresar en más de una ocasión su amor por cada uno de sus rincones. Y es por ello por lo que para ella, Ibiza no es solo un destino vacacional cualquiera, sino un lugar que forma parte de su historia personal. Según lo publicado por La Razón, las zonas favoritas de la isla de Eugenia Martínez de Irujo son Es Vedra, Cala Comta, Benirras y Formentera. Aunque también le gusta mucho visitar mercadillos.