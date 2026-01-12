Ni Mango ni Parfois: el vestido de encaje que promete triunfar esta temporada es de Primark y queda ideal con botas altas

El vestido de encaje que promete triunfar esta temporada no es de Mango ni de Parfois, Primark lo tiene a la venta por un precio de risa y es ideal para llevar con botas altas. Es hora de empezar a preparar nuestro armario para este nuevo año en el que los eventos acabarán llegando a toda velocidad. Tocará estar preparadas para darle a nuestros looks ese aire romántico, pero también cómodo, sin pasarnos de presupuesto.

Esta temporada deberemos empezar a pensar en una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de apostar claramente por una situación del todo inesperada que puede llegar en cualquier momento y sin duda alguna, acabaría siendo la que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Un buen vestido puede ser el mejor aliado de estos cambios que queremos introducir en nuestro armario, ideal para combinar con botas altas durante el frío y con sandalias en primavera.

Ni Parfois ni Mango

Las marcas de bajo coste se preparan para esta nueva etapa con la ayuda de una serie de prendas y complementos que serán los que nos afectarán de lleno. Un momento del año en el que empezamos a preparar nuestro armario para el buen tiempo.

Aunque estamos iniciando el invierno, ponemos la mirada en las nuevas colecciones que nos permitirán lucirnos en esta primavera. Lo que todos esperaríamos puede acabar siendo posible, son tiempos de cambios y de ver llegar una serie de prendas y complementos de lo más especiales.

Este tipo de ingredientes que acabarán siendo de lo más especiales en nuestro armario, puede tener un sello muy especial. A la hora de buscar un vestido siempre buscamos la peculiaridad de atender a este tipo de prendas y complementos que acabará marcando una diferencia importante.

Será el momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta, es importante disponer de unos elementos que acabarán siendo esenciales. Un vestido con el que nos sentiremos de lujo, puede ser la prenda adecuada para conseguir hacer posible lo imposible.

Esta temporada deberás hacerte con el vestido de encaje de Primark

Primark tiene un vestido de encaje que ya debe estar en tu cesta de la compra, puede parecer complicado ya que estamos ante un cambio de tendencia que puede ser clave. Aunque nos cueste un poco más, sobre todo, ir a la tienda, deberemos estar preparados para obtener un buen básico.

Este tipo de encaje es un clásico que nunca falla, cuyo origen debemos conocer. El blog de Miavenio nos traslada al origen de este tipo de tejido: «El encaje es un trabajo decorativo elaborado a base de hilos en una combinación que produce una labor calada. Las técnicas más antiguas del encaje son de dos tipos, los que usan un solo hilo y los que usan más de un hilo en su composición. Los encajes de un solo hilo trabajados con aguja están más relacionados con el bordado pues toman como base una tela de tul. En función del nivel de calado conseguido, hasta llegar al que no contiene base de tela ninguna, se catalogan y diferencian los encajes. No podemos atribuirnos la creación de estas técnicas pues ya las túnicas asirias de la antigüedad llevan flecos de macramé. Igualmente, diversos tipos de encaje se han encontrado en los ropajes de algunas momias egipcias de una antigüedad de 1000 años antes de Cristo y entre los ajuares funerarios de antiguo Egipto».

Siguiendo con la misma explicación: «Los encajes de varios hilos se trabajan con un número variable de hilos, desde ocho hasta 1000, dependiendo de la pericia de la encajera. Se fijan al comienzo de la labor y se van anudando, cruzando o doblando hasta conseguir el diseño deseado, lo que en España se llama macramé o bolillos. Para encontrar el encaje en nuestra cultura occidental debemos esperar algunos cientos de años hasta la baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Lo descubrimos en las ropas de sacerdotes e imágenes y su imagen nos llega a través de la pintura. En los siglos XIV y XV, existen ya muchos inventarios de bienes en diferentes países que mencionan y describen piezas de vestuario elaboradas con encaje. No es hasta la segunda mitad del siglo XVI que el encaje se pone de moda entre los componentes de las clases dominantes. Gran cantidad de retratos y grabados evidencian esta realidad. De esa época (1561) es un libro de diseños de encaje de bolillos recogidos por R.M. y publicado en Zurich por Froschauer. En su introducción se explica que esta técnica de elaboración de encaje llegó a Zurich desde Venecia en 1536. Y es que parece ser esta ciudad la originaria inventora o receptora de una de las más antiguas técnicas y escuelas dedicadas al encaje».

Este vestido nos traslada a lo mejor de una técnica que lleva miles de años siendo parte de las ropas más lujosas, lo mejor es que puede ser tuyo por sólo 18 euros, un auténtico chollazo.