Acaba de llegar a Primark y está causando furor: así es la colección de Paula Echevarría de la que todos hablan

La colección de Paula Echevarría de la que todos hablan causa furor en Primark y no es casualidad.

Cualquier mujer puede sentirse identificada con una colección de esas que impresionan. Unos buenos básicos que pueden ser los que nos darán más de una sorpresa inesperada. Esta nueva colección es una de las más favorecedoras y bonitas que existen.

Primark acaba de recibir esta colección que está causando furor

Una de las tiendas de moda, sin duda alguna es Primark.





Una nueva colección se ha presentado en esta tienda low cost que tiene un aire muy especial, de la mano de una experta en moda que es todo un referente.

Todos hablan de esta colección de Paula Echevarría

Una vez más, Paula Echevarría no duda en apostar claramente por una colección que refleja a la mujer moderna. Esta trabajadora incansable y madre de dos hijos, no duda en darnos con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como se presenta esta colección en la web de Primark: «Vuelve Paula Echevarría con otra colección icónica. En esta ocasión, te trae toda la inspiración que necesitas para elevar tus looks informales y deportivos a nuevas cotas de estilo. Si buscas un vaquero atemporal y un jersey versátil con los que crear un look desenfadado, prendas de corte sartorial con las que ir impecable todo el día o ropa de deporte tanto para el gimnasio como para un brunch, Paula te lo ofrece en forma de siluetas clásicas, combinaciones de colores y un estilo que trasciende las tendencias. ¿Y qué tal unos accesorios a juego? Echa un vistazo a su gama de bolsos con textura para cualquier ocasión, llamativas zapatillas deportivas de suela gruesa y botines para el día a día. Tenemos otros muchos accesorios con los que podrás combinar esta colección como bolsos, pendientes o gafas de sol».

Siguiendo con la explicación de la web: «Combinar capas es la clave de la tendencia de moda para la temporada otoño-invierno. De forma instintiva, buscamos modelos prácticos que nos protejan del frío y de la lluvia. Pero ¿qué pasaría si al vestir a capas pudiéramos combinar moda y funcionalidad no solo en una estación, sino en todas? La colección de Paula fue diseñada precisamente para eso: conjuntos de noche sofisticados, prendas de denim básicas, ropa de punto, calzado y abrigos a juego para toda la familia confeccionados con tecnología THERMOLITE® EcoMad».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo bueno de vestirse a capas reside en la adaptabilidad, sobre todo en lo que se refiere a las prendas de punto. Estas prendas se pueden llevar más allá de la temporada otoño-invierno de 2025, no importa si te gustan los jerséis de cuello redondo, los chalecos de punto, los diseños con grecas alpinas o los estampados florales, la clave está en cómo las combines. En las estaciones frías, apuesta por los tejidos de piel sintética, el denim oscuro y los abrigos de corte largo para añadir textura y calidez a tus conjuntos. Cuando llegue el buen tiempo, combina nuestro chaleco de punto con una camiseta y opta por prendas de denim en tonos más claros y prendas de abrigo cortas».