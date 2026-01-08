El estado de salud de Sara Carbonero ha sido uno de los temas que más preocupación ha generado en los últimos días. La periodista tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir un fuerte dolor abdominal mientras se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Canarias junto a su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba su inseparable Isabel Jiménez. Lo que parecía una escapada para despedir el año terminó convirtiéndose en un inicio de 2026 marcado por la incertidumbre y la atención médica.

Tal y como adelantaron varios medios, Sara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente el pasado 2 de enero. La operación se desarrolló con éxito, aunque por protocolo médico fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para una vigilancia más estrecha durante las primeras horas posteriores a la intervención. Desde su entorno insistieron desde el primer momento en lanzar un mensaje de tranquilidad, subrayando que el problema de salud no tenía relación con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2019 y por el que ya fue tratada.

Durante estos días, la periodista ha permanecido estable, consciente y evolucionando favorablemente, siempre acompañada por su pareja y muy arropada por su familia y amigos más cercanos. Su ex marido, Iker Casillas, también se ha mantenido informado en todo momento sobre la evolución de la madre de sus hijos, asegurando ante los medios que «no hay que preocuparse» y que Sara «está muy bien».

Ahora, LOOK ha podido saber en exclusiva que la presentadora ya ha abandonado la UCI y ha sido trasladada a planta, una noticia que confirma que su recuperación avanza según lo previsto por el equipo médico. Este paso supone un importante alivio tanto para su entorno como para sus seguidores, que han mostrado una enorme preocupación desde que se conoció la noticia de su ingreso hospitalario.

Aunque ya no se encuentra en cuidados intensivos, Sara Carbonero seguirá ingresada en el hospital durante algunos días más para completar su recuperación bajo supervisión médica. Las fuentes consultadas insisten en que no existe urgencia por trasladarla a la Península y que continuará recuperándose en Canarias hasta que los especialistas consideren que puede recibir el alta definitiva.

Durante este proceso, su pareja, Jota Cabrera, se ha convertido en su principal apoyo. Discreto y alejado de los focos, no se ha separado de ella en ningún momento, priorizando la intimidad y el bienestar de Sara frente a la presión mediática. También Isabel Jiménez, a la que la periodista se refiere cariñosamente como su «comadre», ha sido un pilar fundamental en estos días complicados.

El ingreso de Sara coincidió además con una fecha especialmente señalada: el cumpleaños de su hijo Martín, que cumplió 12 años el pasado 3 de enero. La intención inicial de la periodista era regresar a Madrid para celebrarlo con él, pero la urgencia médica lo impidió. Aun así, su entorno asegura que la familia ha estado muy unida y pendiente de su evolución en todo momento. Las personas cercanas a Sara insisten en que el episodio de salud no ha sido grave y que se trató de una intervención «sencilla», aunque necesaria, tras el fuerte dolor abdominal que sufrió.

Poco antes de su ingreso, Sara Carbonero compartía en redes sociales un mensaje lleno de optimismo para dar la bienvenida a 2026, deseando «mucha salud y mucho amor» para todos. Unas palabras que hoy cobran aún más sentido, ya que la periodista afronta este nuevo obstáculo con la misma actitud positiva que ha demostrado en otras etapas difíciles de su vida.