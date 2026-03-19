Mónica, ex pareja de Emilio Gutérrez Caba, ha asegurado que el actor está intentando desahuciarla de la casa que compartieron durante su relación. Ella misma ha reconocido que el inmueble está a nombre del intérprete, pero considera que esta residencia es su hogar porque lleva viviendo ahí prácticamente 20 años. Además, no tiene otro sitio donde ir y cree que el comportamiento del actor está siendo injusto porque ni siquiera está abierto a dialogar con ella para arreglar la situación.

Emilio Gutiérrez Caba disfruta de una trayectoria ampliamente conocida por el público. Ha dedicado gran parte de su vida a la interpretación y siempre ha intentado que su vida privada no quede expuesta, por ese motivo está teniendo tanta repercusión el paso al frente que ha dado Mónica. Esta última sostiene que su ex ha tomado una decisión unilateral, sin darle oportunidad de réplica ni margen de maniobra.

Reportale de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

El programa El tiempo justo ha abordado esta noticia y ha contado con el testimonio de la protagonista, quien asegura estar muy afectada. Según dice, está dispuesta a llegar a un acuerdo razonable, pero le resulta imposible mantener un diálogo con Gutiérrez Caba. Además, ha explicado que ella también ha invertido mucho dinero en la vivienda. Insiste en que la casa ahora vale más por la reforma que pagó con su dinero, una cifra que oscila los 80.000 euros.

Mónica ha hablado muy claro, ha denunciado la situación públicamente y le ha trasladado su versión al periodista Miguel Frigenti, colaborador del espacio que presenta Joaquín Prat en Telecinco. «Ella no se niega a pagar la vivienda. Ella quiere llegar a un acuerdo amistoso con él, pero no le coge el teléfono», insiste el informador, quien se ha convertido en su portavoz durante este revuelo mediático.

Esta es la versión de Mónica

La ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba ha sido directa y ha afirmado que el actor llegó a manifestar que le regalaba la vivienda. Ella no tiene ningún problema en reconoce que la totalidad de la casa la ha pagado él, exceptuando un 10% restante y el dinero invertido en mejoras. Sin embargo, considera injusto que ahora se tenga que marchar y está dispuesta a pagar al intérprete.

Emilio Gutiérrez Caba en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Mónica quiere ajustar cuentas y quiere comprar la casa, pero no tiene el dinero que vale en la actualidad. «Quiero pagar lo que él pagó en su día, pero no puedo hacer frente a lo que vale hoy, que se ha revalorizado gracias a lo que yo he invertido», le ha explicado a Frigenti.

El periodista ha conseguido entrevistar a Mónica y afirma que la situación que está viviendo es bastante delicada. «Me dice: ‘Esto es una pesadilla. No entiendo por qué no quiere hablar conmigo’. Está desesperada», comenta Frigenti.