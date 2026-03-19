Kate Middleton recupera la tiara favorita de Diana para su look de gala más comentado

El pasado miércoles, 18 de marzo, los príncipes de Gales recibieron en Londres al presidente de la República Federal de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, y a la primera dama, Oluremi Tinubu, quienes se han desplazado hasta la capital británica para realizar un viaje de Estado cargado de simbolismo diplomático que ha dejado más que clara la importancia de las relaciones entre ambos países.

Al final de la jornada, después de varios actos oficiales— y tal y como marca la tradición en este tipo de casos— el rey Carlos III y la reina Camila organizaron una cena de gala en honor de sus invitados en el Castillo de Windsor, donde el protocolo, la solemnidad y la elegancia fueron los protagonistas de la velada. Entre todos los invitados, Kate Middleton acaparó buena parte de la atención de los presentes por el estilismo que escogió para la ocasión, el cual era digno de una reina, algo que ha anticipado el papel que asumirá algún día.

El príncipe Guillermo y Kate Midlleton. (Foto: Gtres)

Siguiendo en todo momento el protocolo requerido, la princesa de Gales estrenó un vestido en color verde— interpretado por muchos como un guiño a la bandera de Nigeria— del diseñador Andrew GN. La prenda posee un cuello elevado y ajustado, así como una cintura marcada que realzaba aún más su figura y unas mangas transparentes de corte abullonado. Como calzado, escogió unos zapatos de Manolo Blahnik con un tacón de 10,5 centímetros.

Sus accesorios tampoco pasaron desapercibidos, en especial la tiara Lover’s Knot que lució. Se trata de una joya creada en 1913 por Garrard, el primer joyero oficial de la Corona. Está compuesta por 19 arcos de diamantes rematados con unos lazos denominados lover’s knot de los que caen 19 perlas barrocas. La reina Isabel II la llevó en innumerables ocasiones, así como también lo hizo Diana de Gales en algunos de sus looks más memorables, convirtiéndose en uno de sus favoritos. Cabe destacar que no es la primera vez que vemos a Kate Middleton con esta histórica joya, ya que en el año 2015 la llevó en una recepción diplomática. Más allá de la tiara, la esposa del príncipe Guillermo también recuperó de su joyero unos pendientes de zafiros y diamantes de la Reina Madre.

Kate Middleton. (Foto: Gtres)

La última tiara que lució Kate Middleton

La última tiara que lució Kate Middleton fue el pasado 3 de diciembre de 2025 con motivo del banquete de Estado en honor del presidente de la República de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender. Fue entonces cuando, por primera vez, la princesa de Gales lució la imponente tiara Oriental Circlet, una de las piezas del joyero real británico más singulares y menos vistas.