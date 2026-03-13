La confesión de Kate Middleton sobre sus nuevos hábitos tras el cáncer

En medio de la peor crisis que ha tenido que afrontar la monarquía británica en los últimos tiempos, los príncipes de Gales han decidido intensificar su agenda oficial. Tanto juntos como por separado, Kate Middleton y el príncipe Guillermo están participando en numerosos actos institucionales. Una manera de intentar llevar el foco a su papel dentro de la familia real y tratar de dejar a un lado la delicada situación que atraviesa la institución debido al escándalo del ex duque de York.

Este jueves, los príncipes de Gales han participado en varios actos en Londres en los que han derrochado naturalidad, simpatía y buena sintonía. Un comportamiento cercano que conecta con los ciudadanos y que hace que la pareja tenga cotas de popularidad muy altas dentro de la monarquía. El príncipe Guillermo es muy consciente de esto, de la misma manera que sabe que en el futuro tendrá que hacer más cambios para que la institución funciones de una manera más corporativa y sin hueco para comportamientos inadecuados.

Los príncipes de Gales en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

La pareja ha visitado, entre otras cosas, la Royal National Lifeboat Institution. Un acto muy especial ya que fue el primer lugar que Kate Middleton visitó de manera oficial, hace ya tres lustros. Durante la visita, el matrimonio habló con voluntarios y trabajadores, que les explicaron cómo es su trabajo en el día a día.

Kate Middleton habla de su salud

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido las visitas que han hecho después. Guillermo y su esposa han recorrido varias de las cervecerías de lo que se conoce como la Milla de la Cerveza de Bermondsey. Allí han podido ver de primera mano el proceso de elaboración de la cerveza artesanal e incluso se animaron a servir algunas pintas o a remover la bebida en uno de los barriles.

Además, también han disfrutado de una cata de sidras aprovechando que es una de las bebidas que más le gusta al heredero. Ha sido en este momento cuando la princesa ha hecho un inesperado comentario. Mientras que Guillermo las probó todas e incluso se bebió media pinta, su esposa ha dicho que desde su diagnóstico no bebe mucho alcohol.

Los príncipes de Gales en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

En lugar de beber sidra o cerveza, la nuera del rey Carlos III ha optado por un refresco. «Es algo de lo que tengo que ser mucho más consciente ahora», ha dicho Kate Middleton, que nunca había hablado de esta manera de su salud. La princesa fue diagnosticada en 2024 con un cáncer y se sometió tanto a una cirugía como a un tratamiento de quimioterapia. Aunque nunca se ha revelado el tipo de cáncer que padeció, sí que ella misma habló de su tratamiento y del proceso de recuperación.

A principios del pasado año confirmó que los médicos le habían dicho que su enfermedad estaba en remisión y poco a poco ha ido retomando su agenda con normalidad. Tanto para ella como para su familia ha sido una etapa muy complicada de gestionar, sobre todo, por los tres hijos pequeños de la pareja.

Un café para Guillermo

La jornada ha estado cargada de anécdotas y momentos para el recuerdo, pero uno de los más entrañables ha sido cuando la princesa ha puesto a prueba sus habilidades como barista y le ha hecho un café a Guillermo. En un vídeo que se ha hecho viral en las redes se escucha a Kate Middleton decir: «Guillermo, te he hecho un café».

Kate Middleton haciendo un café. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el príncipe de Gales tuvo que rechazar el detalle de su esposa cuando le preguntó si era descafeinado y ella le dijo que no. Tal como ha trascendido, el heredero está reduciendo su consumo diario de cafeína porque, según ha contado, se pone muy nervioso.