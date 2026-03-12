La trastienda del encuentro de Corina Machado y Felipe VI: traje blanco y punto frente a Sánchez

El Rey Felipe VI ha saludado a María Corina Machado aprovechando su visita a Chile. El monarca se ha trasladado hasta allí para asistir a los actos con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente José Antonio Kast. Para don Felipe ha sido su primer encuentro con la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Un saludo que ha tenido lugar en el Congreso Nacional de Valparaíso.

Un breve encuentro que no estaba reflejado en la agenda de la Casa Real y que se ha producido gracias a que ambos estaban invitados a la investidura. Don Felipe arrancó la jornada reuniéndose con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Después, junto a la secretaria de Estado para Iberoamérica, el monarca mantuvo un encuentro con otros invitados a la toma de la posesión, entre los que estaba la líder opositora venezolana. Así lo confirmaron fuentes del Palacio de la Zarzuela.

El Rey Felipe con José Antonio Kast en Chile. (Foto: Gtres)

Un punto frente a Sánchez

Ningún miembro del Gobierno asistió a esta reunión, de hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no ha viajado a Chile con el Rey, como suele ser habitual. El ministro se ha quedado en Madrid para poder seguir la evolución de la situación en Oriente Próximo debido a la guerra en Irán. La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ha sido la que le ha acompañado.

María Corina Machado. (Foto: Gtres)

Aunque no han trascendido mucha información de este breve encuentro, sí que se pudo ver tanto al Rey Felipe como a María Corina Machado saludándose muy sonriente. Las imágenes de este saludo no se han publicado en la web de la Casa del Rey. Un detalle que ha llamado la atención y que se puede interpretar dentro de la controvertida relación que existe entre la Premio Nobel de la Paz y el Gobierno español.

Unas relaciones complicadas desde que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales y tuvo que abandonar el país, señalado por el régimen chavista. Desde España ni siquiera se ha felicitado a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz. Tampoco la Casa Real publicó un mensaje de felicitación en sus redes, alegando que solamente se felicitaba a los Nobel españoles. La venezolana ha sido crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de apoyo firme a la oposición venezolana y por una postura que considera complaciente con el régimen de Maduro y ahora con Delcy Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vocería oficial de Venezuela (@voceriavzla)

Un traje simbólico

Para esta cita, María Corina Machado ha vuelto a apostar por un traje sastre de color blanco. Se trata del mismo traje que le vimos a su llegada a Oslo y que representa a la perfección la idea de power suit. Es un sastre de pantalón en un tono que recuerda al que llevó la princesa Leonor en su mayoría de edad o doña Letizia en su petición de mano. El traje de pantalón se asocia con la idea de profesionalidad, mientras que el color blanco simboliza la pureza y la paz.