El drama familiar que esconde Delcy Rodríguez: su padre participó en un secuestro

La vida de Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, está profundamente marcada por una tragedia relacionada con su padre. Un guerrillero radical de extrema izquierda, perteneciente a la Liga Socialista y que fue detenido por participar en el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous en 1976. Un hombre al que mantuvieron retenido durante nada menos que tres años y cuatro meses, y que se caracteriza por ser uno de los secuestros más largos en la historia de Venezuela.

Delcy Rodríguez durante un acto político. (Foto: Gtres)

El gerente de la empresa procesadora de vidrios Owens Illinois fue secuestrado en su casa, cerca de Caracas, en presencia de su mujer y sus tres hijos. Los asaltantes pidieron 3,5 millones de dólares de rescate. Sin embargo, no fue hasta cinco meses después del suceso, cuando Jorge Antonio Rodríguez fue detenido y sometido a terribles torturas. Dos días después, el hombre fallecía víctima de las mismas, dejando una viuda, Delcy Gómez, y a sus dos hijos. Fue ella la que les inculcó el ideal de llegar al poder para poder vengar la muerte de su padre.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. (Foto: Gtres)

La tragedia familiar que ha marcado a la presidenta de Venezuela

«Tomé una decisión de hacer justicia con el caso de mi papá», reconocía la propia Delcy. Y todo parece indicar que han conseguido cumplir su promesa, ya que ella acaba de convertirse en la presidenta del país, mientras que su hermano también ocupa cargos en el Gobierno y es el actual presidente de la Asamblea Nacional.

Fue con la subida de Hugo Chávez al poder, cuando los dos hermanos consiguieron ocupar sus primeros cargos políticos, convirtiendo el recuerdo de su padre en un motivo de lucha. «La revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal», establecían en su momento. Así, cada 25 de julio se encargan de rendirle homenaje en el Cementerio General del Sur en Caracas.

Honor y gloria a Jorge Rodríguez por siempre. Su entrega infinita con la justicia social y contra el fascismo sigue vigente entre nosotros. ¡Vuela alto, padre! pic.twitter.com/3g5LyMF9IC — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 26, 2024

«Honor y gloria a Jorge Rodríguez por siempre. Su entrega infinita con la justicia social y contra el fascismo sigue vigente entre nosotros. ¡Vuela alto, padre!», escribía en julio de 2024. Y es que cincuenta años después de la pérdida de su padre, Delcy mantiene su discurso: «Las mismas fuerzas que hicieron desaparecer a personas, que torturaron y asesinaron cuando estaban en el poder. Son la misma oposición, que no ha cambiado su comportamiento».

Delcy Rodríguez pronunciando un discurso. (Foto: Gtres)

La vida sentimental de Delcy Rodríguez

En cuanto a su vida sentimental, -protegida con un enorme hermetismo-, no ha trascendido si Delcy Rodríguez está casada o si tiene hijos. Lo que sí se sabe es que su actual pareja es Yussef Abou Nassif, un empresario venezolano de ascendencia libanesa junto al que lleva desde 2017. De igual modo, también pudo confirmarse que Rodríguez mantuvo una relación amorosa con el actor de telenovelas Fernando Carrillo, conocido en España por su papel en Abigail.

El propio Carrillo confirmaba en una entrevista que habían mantenido una relación durante tres años con la actual presidenta de Venezuela. Un vínculo que le marcaba profundamente; tanto a nivel personal, como a su forma de entender la política. «Fue una relación difícil porque a ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo, y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea», se sinceraba al respecto.