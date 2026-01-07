El vestido con el que Delcy Rodríguez ha jurado su cargo como presidenta interina de Venezuela ha generado una gran polémica. Días después de la captura del dictador Nicolás Maduro, el país latinoamericano tiene una nueva líder. Este pasado 5 de enero y frente a su hermano, Jorge Rodríguez -que ha sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional-, Delcy ha aparecido en este día histórico vestida con un estilismo que ha generado un gran revuelo -al igual que lo hizo el chándal con el que Maduro fue capturado en Miraflores y posteriormente fotografiado en el USS Iwo Jima-.

El comentado look de Delcy Rodríguez

Gran parte del planeta tiene sus ojos puestos en el pueblo venezolano, que ya tiene nueva presidenta tras la caída del régimen de Maduro. La jura de Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta del gobierno chavista, ha dado mucho de qué hablar y, sobre todo, por el look que ha escogido para esta ocasión.

La política, que ha lucido sus míticas lentes de ver, ha optado por un vestido verde esperanza que no ha tardado en viralizarse en redes sociales y que se ha convertido en una de las grandes búsquedas del día. Un modelo que ha llamado especialmente la atención por el precio del mismo -ya que no está al alcande de la mayoría de las mujeres venezolanas, debido a que el nivel de pobreza del país está por encima del 50%-.

Cuál será el vestidito ? Que dice el público difícil? pic.twitter.com/I7omus90Ez — Échenle B. (@soymcmvzla) January 5, 2026

Concretamente se trata de un vestido largo midi con mangas de volante, escote en pico, dobladillo asimétrico y con un lazo en la cintura de la marca de lujo italiana Chiara Boni La Petite Robe, que está disponible en otras páginas más allá de la web oficial, como en Farfetch, que es mejicana y que lo vende por más de 14.000 pesos -746 euros-, aunque también la plataforma de moda Thebs, tiene un precio mucho más bajo -660 euros-, aunque también inalcanzable para muchas mujeres del pueblo que ahora gobierna.

Tal y como apunta la web oficial de la firma, este vestido confeccionado por Chiara Boni La Petite Robe, «ha redefinido la elegancia moderna desde su creación en 2007, aportando un enfoque distintivo e innovador a la moda. Con raíces en la artesanía italiana y la sastrería impecable, la marca es reconocida por su característico tejido de jersey elástico, diseñado para un ajuste perfecto y comodidad durante todo el día. Cada prenda encarna versatilidad, feminidad y glamour refinado, diseñada para mujeres que buscan estilo con confianza y naturalidad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Graciela Requena 🇺🇸 (@gracielarequenav)

Más allá de lo que cuesta el vestido, a su valor hay que añadirle los complementos, como los zapatos y, sobre todo las joyas. Concretamente ha destacado un collar de zafiro que se apreciaba a la perfección debido a su escote y que combinaba con los pendientes, el anillo y un brazalete hecho con los colores de la bandera de Venezuela.