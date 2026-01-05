Fabiola Martínez se ha pronunciado por primera vez ante los micrófonos sobre la situación actual Venezuela tras la liberación del país que, desde el 1999, estaba al mando de la dictadura chavista. A lo largo de estos días y desde la entrada en prisión de Nicolás Maduro -que ya se encuentra en la cárcel más dura de Nueva York-, son muchos los rostros conocidos los que se han pronunciado sobre la noticia del momento. Sin embargo, ahora ha sido la ex de Bertín Osborne -que reside en España desde principios de la década de los 90-, ha sido la que -con conocimiento de causa-, ha hablado sobre el país en el que nació y creció.

La opinión de Fabiola Martínez sobre Venezuela

La modelo ha aparecido este lunes 5 de enero en Madrid y, a pesar de las prisas, no ha dudado en hablar con la prensa para expresar lo que siente tras la liberación de Venezuela tras la caída de Maduro. «Por un lado, emocionada, porque da esperanza pensar que el país se puede recuperar de tantos años de dictadura y por otro, pues nerviosa, asustada, como muchos venezolanos, por la incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Qué supone que Trump asuma el control? Acabo de ver en las noticias que Delcy ya ha sido proclamada presidenta interina, pero a ver si vamos a cambiarle el collar al perro. Ese es el tema», ha comenzado diciendo.

Fabiola Martínez habla sobre la situación de Venezuela. (Foto: Gtres)

Pese a la alegría que siente por todos sus paisanos, Martínez ha optado por la discreción ante la incertidumbre del rumbo que tomará el país a partir de ahora: «Mucho más no puedo decir más que lo que sentimos muchos venezolanos. Estamos divididos entre la euforia de la esperanza y el miedo a la incertidumbre».

Fabiola se pronuncia sobre el futuro de Venezuela

Aunque ha dejado claro que se alegra de que Venezuela se haya liberado del poder del dictador, ha explicado que su sucesor no lo tiene nada fácil tras más de dos décadas de tiranía y ha puesto sobre la mesa que el problema va mucho más allá del petróleo: «Antes de que realmente sepamos quien es la persona adecuada para llevar al país al rumbo que debería. Quien se ponga al frente se va a encontrar un país en ruinas a nivel industrial, las refinerías están hechas un desastre. No se ha cuidado lo que tenemos. Siempre se ha aprovechado de todo. No hay talento, porque los venezolanos que se prepararon, que estudiaron, están por el mundo, no están dentro. Durante años se dedicaron a arruinar el sistema educativo. ¿Quién es cualificado? Se irá viendo. Hay mucho trabajo por hacer».

La modelo ha puesto sobre la mesa el futuro de Venezuela. (Foto. Gtres)

Finalmente, ha desvelado que afortunadamente ninguno de sus familiares reside en Caracas, la capital de Venezuela, viven con la misma incertidumbre la situación: «Casi toda mi familia está fuera y los que están allí, no es tan fuerte como en la capital, pero todo el mundo está asustado».