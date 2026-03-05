Luis Astolfi reaparece en público tras anunciar que padece ELA

Luis Astolfi ha aparecido públicamente tras desvelar que ha sido diagnosticado de ELA -esclerosis lateral amiotrófica-. El íntimo amigo de la infanta Elena, que pese a su conocido nombre siempre ha tratado de pasar desapercibido, ha acudido a recoger el Premio del Deporte de Andalucía en el Gran Teatro Falla, en Cádiz.

La aparición de Luis Astolfi

Pocos días después de dar a conocer públicamente que padecía ELA a sus 66 años, el jinete no ha dudado en ir a recoger el galardón otorgado por la Consejería de Cultura y Deporte, que ha reconocido a las instituciones y a los deportistas más importantes del año en Andalucía.

Pese a su diagnóstico, el amigo de la infanta Elena -con la que se rumoreó que podrían haber tenido un romance en el pasado-, ha continuado con su vida con total normalidad.

Luis Astolfi. (Foto: Gtres)

De hecho, aunque siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada, en esta ocasión y tras salir a la luz que padecía ELA, no dudaba en dar un paso al frente para hablar sobre ello.

«La gente no sabe nada. Yo, gracias a Dios, me encuentro bien. Me noto un poco el habla y un brazo un poquito peor. Pero no tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así que, mientras pueda, seguiré trabajando», dijo en una entrevista con El Pespunte.

Fue en este medio donde el jinete dio sus primeras declaraciones y donde dijo que, «de momento, solo se encontraba un poquito más débil», pero que «se veía bien». Además, añadió que no era una «persona de comerse el coco» y que el futuro y Dios dirá lo que ocurre: «Y no soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, pues habrá que adaptarse y punto. Es lo que toca. Pero, hasta el momento, me siento fuerte y puedo valerme por mí mismo para todo, y ojalá que siga siendo así».

Luis Astolfi recoge un premio por su trayectoria. (Fotos: Gtres)

Aunque ya ni está en activo como jinete, en el medio citado aseguró que continuaría vinculado al mundo del caballo para ayudar a los demás debido a su experiencia. «Me dedico a trabajar porque me apasiona mi trabajo y me encanta ayudar a mucha gente del mundo del caballo que al principio no sabe muy bien de qué va este mundillo», comentó.

Finalmente, Astolfi se pronunció sobre la ley para pacientes con ELA -en la que garantiza atención especializada 24 horas, ayudas económicas y financieras; apoyo a cuidadores, fisioterapia, cuidados a domicilio e investigación-. «La verdad que yo estoy siempre muy al margen de la política, no por nada, porque cuando estás trabajando todo lo que puedes, tienes poco tiempo para pensar en estas cosas», deslizó.