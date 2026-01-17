Luis Astolfi, el primer romance conocido de la infanta Elena que no terminó en boda

La infanta Elena acaba de cumplir 61 años. Lo hace instalada en una etapa vital marcada por la discreción, con sus hijos ya adultos y una vida personal cuidadosamente preservada del foco público. Soltera desde hace años y alejada de cualquier relato sentimental oficial, la hija mayor de los Reyes Juan Carlos I y Sofía sigue siendo, sin embargo, una figura con recorrido propio dentro de la familia real española.

Madre de dos hijos, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán, la hermana del Rey Felipe VI ha visto cómo ambos han tomado caminos muy distintos. Victoria se ha consolidado como personaje público e influencer, mientras que Froilán reside desde hace tiempo en Abu Dabi. Con ellos ya independientes, Elena afronta esta etapa con una agenda menos institucional y más vinculada a sus intereses personales, entre los que la hípica continúa ocupando un lugar central.

Su vida sentimental, en cambio, siempre ha sido un terreno reservado. En 1995 contrajo matrimonio con Jaime de Marichalar, con quien tuvo a sus dos hijos. La relación llegó a su fin en 2007, cuando un portavoz de Zarzuela anunció que el matrimonio había decidido «cesar temporalmente su convivencia», una fórmula propia de una época en la que la Casa Real cuidaba especialmente las formas y la imagen de unidad familiar. Aquella separación, confirmada después como definitiva, marcó un punto de inflexión en la exposición pública de la infanta. Desde entonces, poco se ha sabido de su vida amorosa.

Un amor del pasado

Mucho antes de Marichalar, hubo una relación que sí formó parte de su juventud y que durante años fue objeto de atención mediática, aunque nunca llegó a oficializarse. Se trata del romance que mantuvo con el jinete sevillano Luis Astolfi durante la década de los ochenta. Ambos se conocieron gracias a la hípica, una pasión compartida que los llevó a coincidir con frecuencia en competiciones, entrenamientos y actos sociales vinculados al mundo ecuestre.

La primera imagen pública de ambos se tomó en la romería de la Candelaria, en El Rocío, hace más de cuatro décadas. Ella tenía entonces 23 años y él, 27. Durante aquellos años era habitual verlos en circuitos ecuestres tanto en Madrid como en Sevilla, así como en encuentros del entorno hípico. Uno de sus puntos de reunión más frecuentes fue el Real Club Pineda, un espacio privado donde podían moverse con mayor tranquilidad.

La relación se prolongó aproximadamente entre 1986 y 1989. Nunca fue confirmada oficialmente por la Casa Real, pero sí considerada un secreto a voces. En agosto de 1986, la revista Tiempo llegó a dedicarles un reportaje bajo un titular que reflejaba bien el contexto de la época: «Luis Astolfi, un plebeyo en la corte del Rey Juan Carlos». Tras la ruptura, la relación personal se transformó en una amistad que se ha mantenido con el paso de los años.

Una amistad que volvió a quedar patente recientemente, cuando Elena de Borbón viajó a Sevilla para asistir al homenaje que el Ayuntamiento de la ciudad y el Real Club Pineda rindieron a Luis el pasado 9 de noviembre. Al acto acudieron familiares, amigos y jinetes llegados incluso desde otros países. Durante la ceremonia se repasaron los principales hitos de su trayectoria deportiva, que incluye su participación en cuatro Juegos Olímpicos, varias victorias en la Copa del Rey y una carrera desarrollada en algunos de los circuitos hípicos más relevantes de Europa. Tras el acto, la cuñada de la Reina Letizia compartió una cena con Astolfi y un grupo de amigos en el restaurante La Grulla, un local muy vinculado al mundo ecuestre sevillano.

Luis Astolfi es uno de los jinetes españoles más reconocidos de su generación. Nacido en Sevilla, es el sexto de los catorce hijos del matrimonio formado por Antonio Astolfi Cuesta y Dolores Pérez de Guzmán. A lo largo de su carrera ha competido en los principales circuitos internacionales y ha entrenado en países como Alemania, Bélgica y Holanda. En el plano personal, en 1990 contrajo matrimonio con Isabel Flórez, de quien se separó años después.