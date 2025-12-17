Victoria Federica reaparece tras hacerse público su nuevo romance

Victoria Federica, un miércoles más de revistas, vuelve a ser portada debido a su vida personal. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar habría encontrado de nuevo el amor en Jorge Navalporto, un joven dedicado a la noche madrileña. Horas después de que se hiciera pública esta amistad especial, la creadora de contenidos -que la pasada semana tuvo que ausentarse de compromisos profesionales debido a una fuerte gripe- ha aparecido en un concierto donde, una vez más, se ha mostrado reacia a la hora de responder a las preguntas de la prensa.

La nieta del Rey Juan Carlos I ha optado por entrar en el interior del Teatro Príncipe Pío CaixaBank de Madrid para el show de Gigantes de Zapata Tenor haciendo caso omiso a las cuestiones sobre su blindada vida sentimental.

Victoria Federica, esquiva en su última aparición pública tras salir a la luz su romance. (Fotos: Gtres)

Así es Jorge Navalporto, la nueva ilusión de Victoria Federica

Cuatro meses después de que se confirmara su ruptura con Borja Moreno, propietario del grupo Trocadero, que tiene locales de fiesta en Madrid y en distintas playas de Málaga y ex de Amina Martínez de Irujo Casanova, la influencer ha encontrado de nuevo la ilusión en un misterioso joven del que ya se conocen algunos datos más allá de su nombre o de su puesto de trabajo.

Aunque todavía es pronto para hablar de noviazgo, la hermana de Froilán estaría de nuevo «ilusionada» con Jorge Navalporto, un empresario e hijo de Amparo Simón, dueña de la popular discoteca La Riviera, una sala de conciertos a las afueras de Madrid y a la que Victoria ya ha acudido en varias ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @jorgenavalpotro

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas de esta historia se ha pronunciado al respecto, las redes sociales han dado pistas tanto de su relación como de la personalidad de Navalporto, cuyo perfil social está abierto.

Desde el pasado mes de agosto, la hija de la infanta Elena le da likes a las publicaciones al empresario madrileño. También se intercambian corazones y mensajes. Una pista que da cuenta de cuándo comenzó esta historia o, al menos, de cuándo se conocieron. Previsiblemente este encuentro tuvo lugar en Marbella, donde ambos veranean y donde tienen su discoteca favorita del verano: Starlite Festival.

Además, tal y como muestra el perfil del joven, no suele faltar a la Feria de Sevilla, otra de las tradiciones que la influencer no se suele perder todos los años. ¿Les veremos en 2026 en un coche de caballos juntos?

El intercambio de mensajes de Victoria Federica y su nueva ilusión. (Foto: Redes Sociales)

Sea como fuere, Luis Pliego ha desvelado en El tiempo justo que su relación habría comenzado hace dos meses y que «ella va muy a menudo a su casa de Pozuelo de Alarcón» para pasar días juntos. Además, el director de Lecturas también confesó que probablemente -y más pronto que tarde- salgan imágenes juntos que confirmen lo que todavía no es oficial pero sí público. Unas fotografías que demostrarían que son algo más que amigos o un fugaz amor de verano al más puro estilo Olivia Newton y John Travolta en Grease.