Victoria Federica y su nueva ilusión: un empresario destacado de la noche madrileña

Victoria Federica se ha dejado ver en el concierto Gigantes, celebrado en el Gran Teatro CaixaBank, en plena ola de rumores sobre su nueva ilusión sentimental. Al ser preguntada por la prensa acerca de esta supuesta relación, la joven ha preferido esquivar las preguntas y no hacer declaraciones. Eso sí, lejos de mostrarse incómoda, ha regalado varias sonrisas a los fotógrafos. Un gesto con el que ha dejado claro que atraviesa un buen momento personal y que se encuentra feliz.

Ha sido Luis Pliego quien en la tarde de este martes ha desvelado que Victoria Federica podría estar de nuevo ilusionada. Al parecer, la joven estaría saliendo con un reconocido empresario de la noche madrileña, según detalla Luis Pliego, -director de la revista- y llevarían nada menos que dos meses de relación. «Está saliendo con el propietario de la Sala Riviera», ha contado en El tiempo justo. «Ella va muy a menudo a su casa, en Pozuelo, y pasa mucho tiempo con él», asegura Pliego. Además, pese a que todavía no habría fotos oficiales de la pareja, él no duda de que muy pronto las tendremos. Por otro lado, Alexia Rivas ha desvelado que gente de su entorno le asegura que este chico, -hijo de la dueña de La Riviera-, es «realmente encantador y muy guapo».

Victoria Federica paseando por la calle. (Foto: Gtres)

A esto se suman los pequeños movimientos que ambos han estado haciendo en redes sociales, según ha destacado Anna Gurguí en No somos nadie. Tal y como ha señalado la periodista, desde que Victoria comenzase a seguir a este perfil identificado como Jorge Naval Potro, el intercambio de comentarios entre ambos ha sido constante. Por ejemplo, él ha llegado a escribirle: «Qué bien te sientan los domingos» en una de las últimas publicaciones de la joven.

Y no solo eso, sino que hace poco el empresario llegaba a subir una imagen en la que aparecen dos pares de piernas y pies juntos. Un romance que llega poco tiempo después de que se confirmase la ruptura de la hija de la infanta Elena con Borja Moreno.

Victoria Federica posando en un photocall. (Foto: Gtres)

La mediática ruptura de Victoria Federica y Borja Moreno

Pese a que en un primer momento la pareja procuraba llevar lo suyo con una enorme discreción, al poco tiempo se dejaban ver en eventos tan importantes como el Mutua Madrid Open. De hecho, fue durante la pasada Navidad cuando la relación se consolidaba de manera oficial, momento a partir del cual comenzaron a pasar mucho más tiempo juntos. Lamentablemente, la historia de amor llegaba a su fin de manera precipitada este verano, y cada uno de ellos disfrutaba de las vacaciones por separado.

De ese modo, mientras que a Victoria Federica podíamos verla disfrutando de sus vacaciones en Ibiza junto a varios amigos, Borja retomaba sus obligaciones en Sotogrande, donde ejerce como líder del equipo de relaciones públicas del Trocadero. De hecho, ese es precisamente el mismo lugar en el que conoció a la hija de la infanta Elena.

Victoria Federica y Borja Moreno. (Foto: Gtres)

Según trascendió desde su entorno, no hubo terceras personas involucradas y ninguno de ellos se ha animado a hablar públicamente sobre lo ocurrido. Y es que si por algo se han caracterizado siempre las relaciones de la sobrina de Felipe VI, es por una enorme discreción. De hecho, pese a que en un principio pudimos verles compartiendo planes con total normalidad, su ruptura terminaba fraguándose en medio de un enorme silencio y lejos del foco mediático.