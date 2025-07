Una de las personas más cercanas a Victoria Federica de Marichalar es Tomás Páramo. Amigo desde hace tiempo de la hija de la infanta Elena, Páramo conoce perfectamente a la sobrina de Felipe VI, por lo que está al tanto de todo lo que tenga que ver con su vida, tanto personal como profesional. El influencer ha sido uno de los asistentes al bautizo de las hijas de Marta Pompo y Luis Zamalloa, Candela y María, que ha tenido lugar este fin de semana en Cantabria. Una entrañable celebración en la que se ha convertido en padrino de una de las niñas, algo que le ha hecho mucha ilusión: «Estoy súper feliz y súper agradecido de que hayan contado conmigo para confiarme algo tan importante como es su hija», ha dicho Tomás, que considera a los Pombo como si fueran parte de su familia.

Más allá de la celebración en sí, la ocasión ha sido ideal para que los periodistas preguntaran a Tomás Páramo por la situación de la hija de la infanta Elena, sobre todo, tras los recientes rumores que apuntan a una ruptura con Borja Moreno. Muy discreto sobre este tema, Páramo, no obstante, no ha dudado en atender amablemente a los medios cuando le han planteado algunas dudas sobre el punto en el que se encuentra Victoria Federica.

Tomás Páramo y María García de Jaime en Cantabria. (Foto: Gtres)

Tomás Páramo ha dicho que la sobrina del Rey Felipe VI está muy bien, pero no ha querido entrar en detalles sobre la supuesta ruptura: «Sí, no sé», ha comentado. Eso sí, ha declarado que ahora puede disfrutar tranquilamente de las vacaciones. Unas palabras que, de alguna manera, pueden interpretarse como que la relación entre ella y Borja Moreno se ha terminado.

Una relación breve y discreta

La historia entre Borja Moreno y Victoria Federica de Marichalar comenzó a finales del pasado verano, aunque de manera discreta y prudente. De hecho, no se dejaron ver en público hasta finales de año, en la temporada de Navidad. Sin embargo, todo apunta a que su relación se ha terminado, justo coincidiendo con el verano.

Borja Moreno y Victoria Federica en Las Ventas. (Foto: Gtres)

La sobrina del Rey Felipe VI ha sido captada por los fotógrafos disfrutando de unas vacaciones con amigos en Ibiza, mientras que Borja Moreno ha vuelto a Sotogrande y se ha reincorporado al equipo de relaciones públicas del popular club Trocadero, el mismo lugar en el que comenzó su historia con la hija de la infanta Elena.

No han trascendido los motivos de este distanciamiento, pero según algunas fuentes no parece que haya tenido que ver con terceras personas. No obstante, lo que en ningún caso se espera es que ninguna de las partes se sincere ante los focos sobre lo que ha ocurrido entre ambos o se plantee revelar las claves de su breve romance.

Sin planes de ampliar la familia

El bautizo de las hijas de Marta Pombo se ha producido poco antes de que saltara la noticia del nuevo embarazo de María Pombo, quien, según ha trascendido, está esperando su tercer hijo junto a Pablo Castellano. En cuanto a Tomás Páramo y su esposa, María G. de Jaime, por ahora no se plantean ampliar más la familia: «Bueno, nunca digas nunca pero de momento con tres ya estamos bien. Si viene alguno más pues Dios dirá, pero de momento vamos a ver cómo salimos del paso con estos tres que ya es mucho trabajo, la verdad», ha sentenciado.