Violeta Mangriñan no se pone otra cosa: las cangrejeras con ‘brilli-brilli’ que no te vas a quitar en todo el verano

Las cangrejeras con brilli-brilli de Violeta Mangriñán que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es el momento de apostar claramente por un calzado que es totalmente atemporal y de lo más favorecedor. Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Una situación que nos sumergirá en lo mejor de un tipo de detalle que puede ser clave y que quizás deberemos empezar a tener en consideración.

Este tipo de calzado puede convertirse en la mejor opción para estos días en los que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Las influencer son las primeras en darnos una serie de consejos que podemos poner en práctica y que hasta el momento no imaginaríamos. Es hora de dejar determinados elementos que pueden acabar marcando determinados elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en cuenta.

La influencer Violeta Mangriñán no se pone otra cosa

Hay un modelo que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos acompañe en estos días. Este verano vuelven con fuerza unas sandalias que seguro que has llevado de pequeña y ahora vuelven a ser tendencia.

La historia de este tipo de zapatos acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días. El blog de los misterios de Anais nos han dado algunos detalles que pueden ser los que marquen estos días: «Estos zapatos son enteros de plástico y tienen una hebilla de metal. Si eres de los que te sudan los pies llevarlas puestas será todo un suplicio. El sudor se mezclará con la arena, el polvo o las piedrecitas haciendo que se te corte el pie del roce. Sus orígenes no están muy claros pero muchas fuentes señalan que las fabricó un Francés en el año 1946. Dado a que el cuero escaseaba Jean Dauphan probó a fabricar el calzado con tiras de goma evocando el diseño de los zapatos de los pescadores. Su empresa de plásticos localizada en Les Sarraix se quedo con la patente de estas zapatillas cangrejeras fabricandolas hasta el año 2003 que tuvieron que cesar la producción por el quiebre de la compañía. Esta fue vendida a una empresa británica. No creamos que el boom de las cangrejeras fue solo aquí…que va, llego a Australia, Sudamérica, a América.En 1980 se alcanzaron unas ventas de 5 millones de unidades. Un año mas tarde en 1981 un banquero estaba de visita en Sudamérica , las vio y quedo enamorado. Poco después hizo un pedido insertandolas en el mercado americano. Así durante años y años ha sido un artículo de uso para veraneantes, playeros y mariscadores metiéndose hace un par de veranos ya en las tendencias de moda veraniega».

Estas son las cangrejeras de Violeta Mangriñán

View this post on Instagram A post shared by Violeta Mangriñan (@violeta)

La marca por la que ha apostado Violeta se ha convertido rápidamente en viral, por lo que, quizás deberemos empezar a tener preparados una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque estos días. Por lo que, quizás deberemos empezar a anotar esta marca de referencia: «Cuando la tendencia en internet la marcaban los blogs de moda, Jeffrey Campbell se viralizó (entonces aún no se usaba este término) gracias a un zapato con plataforma llamado Lita que lucieron protoinfluencers -entonces- como Dulceida, que, antes que en Instagram, mostraban sus estilismos diarios en bitácoras digitales. Sobrevivir a un éxito arrollador como aquel, con el que la marca llegó a vender más de 1 millón de pares al año solo de ese modelo, no es sencillo. Pero Jeffrey Campbell lleva más de dos décadas de trayectoria, haciendo de la diversificación en su catálogo y en su red de ventas una de sus señas de identidad. Otra es su particular estructura, entre Estados Unidos y España y con el mundo entero como mercado».

Estamos ante una pieza que en estas rebajas se vende por unos 50 euros, por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser esenciales en estos días. Una mezcla especial de lo clásico con lo nuevo, del plástico con esos brillos que pueden acabar siendo lo que realmente nos acompañará en este verano.

Recuperamos lo más retro y lo hacemos viral en estas próximas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es hora de saber este tipo de calzado lo bien que queda y el toque lujoso que podemos empezar a ver llegar en estos días.