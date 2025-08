El motivo por el que María Nelo ha decidido separarse de Pablo Echenique para siempre

María Nelo ha hablado claro sobre su ruptura con Pablo Echenique. La venezolana ha dado una entrevista en la que se ha abierto en canal y ha confesado los verdaderos motivos que le llevaron a tomar la decisión de separarse del ex dirigente de Podemos. «Tras muchos años de cuidados, en los que tienes que estar muy pendiente de esa persona, sí que me preocupaba dejarle un poco desamparado. Pero a la vez, pensando en mí y siendo egoísta, también sentía que necesitaba más libertad. Ya era hora de pensar en mí después de tantos años dedicada a atenderlo, estaba agotada física y anímicamente», ha explicado en relación a la situación de minusvalía del que fuera su pareja. Además, a esta condición se le sumó la carga de trabajo, que terminó por dinamitar su vínculo sentimental. «La vida al lado de un político no es sencilla, porque Pablo, por ejemplo, es una persona muy entregada a su trabajo», ha apuntado.

«Siento que lo puse en primer plano a él y yo me quedé en un segundo lugar», ha admitido. «Aunque debo recalcar que él también cuidaba de mí, a su manera, porque yo también soy una mujer con discapacidad. Digamos que nos cuidábamos mutuamente, como podíamos, con nuestras limitaciones», ha reconocido. «Pero creo que lo que más he dejado de lado ha sido mi carrera profesional, que ahora empieza a despegar», ha sentenciado, dejando claro que con este paso, ha decidido priorizarse apoyada por todos los miembros de su familia.

María Nelo y Pablo Echenique. (Foto: redes sociales)

La decisión de María Nelo

Después de más de una década de amor, María tomó la determinación de emprender un nuevo camino en solitario, sin Echenique y su incongruente filosofía. Una idea que llevaba madurando desde hace poco más de un año, pero que le comentó a su hasta entonces esposo hace unos meses. «Me frenó dar el paso antes porque no estaba segura de si parte de mi deseo de separarme era fruto de mis problemas psicológicos», ha deslizado, desvelando que la resolución de su conflicto interno pasó también por hacerse un análisis personal y sopesar sus carencias afectivas. «Hace años en una de mis alucinaciones salí desnuda a la calle. Pensaba que Dios me había elegido y entonces tenía que irme de casa porque ya se había acabado el mundo, no quedaba nada, y me tenía que liberar de todo. Así que me quité la ropa y salí», ha apuntado recordando uno de sus peores episodios de enajenación mental.

María Nelo. (Foto: redes sociales)

Una información que el ex político recibió, según sus propias palabras, con absoluta incomprensión, pero que durante estos meses ha asimilado. «Cuando ya no hay relación como tal y pasas a ser como amigos, es saludable dejarlo ahí. Y al final nos llevamos bien y tenemos una relación de amistad. Han sido muchos años juntos», ha reflexionado Nelo.

Pablo Echenique en rueda de prensa. (Foto: Gtres)

Durante estas valientes declaraciones al diario The Objective, también ha desvelado en qué momento se encuentran ahora mismo. «Estamos con los abogados para cerrar el acuerdo. Hicimos separación de bienes y la casa es suya; está hipotecada, así que en eso no hay problema», ha verbalizado. Y ha concluido reconociendo que el que fuera miembro de la formación política morada ha sido «el amor de su vida y seguirá siéndolo siempre» y que difícilmente podrá enamorarse de otra persona.