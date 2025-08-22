"Volvimos a ser novios": la romántica declaración de Paula Echevarría a Miguel Torres durante sus vacaciones

Paula Echevarría y Miguel Torres atraviesan uno de los momentos más dulces de su relación, según nos presume la actriz en sus redes sociales. Pese a llevar 7 años juntos, la actriz y el exfutbolista se muestran tan enamorados como el primer día o más. De hecho, ambos han disfrutado de un viaje al más puro estilo de «las mil y una noches» a Marruecos. Un destino en el que se han relajado, pero sobre todo se han dejado ver como dos enamorados.

De hecho, la propia Paula presume de que han «vuelto a ser novios por un rato». Unos días, en los que la pareja ha aprovechado para desconectar, deleitarse con cenas a la luz de las velas y visitar algunos de los lugares más emblemáticos del país.

«Tres días para nosotros solos, hablarnos, mirarnos y prestarnos atención.. Calma, desconexión y diversión», ha escrito Echevarría junto a un carrousel de imágenes donde desprenden amor por los cuatro costados. «Tres días que han sabido a gloria…», asegura la actriz. «Volver a Marrakech 7 años después y comprobar que seguimos siendo nosotros. Gracias, mi amor. Te quiero», son las preciosas palabras que le ha dedicado a Torres.

Y es que el tiempo no pasa por la pareja, que ha decidido volver al primer destino que escogieron cuando empezaron a salir. Lo que, sin duda, les ha traído grandes recuerdos. «Por más aventuras juntos mi amor», le respondía Miguel a su chica, con la que parece que de momento no se plantea pasar por el altar.

Paula Echevarría y Miguel Torres. (Foto: Gtres)

Paula Echevaría y Miguel Torres, sin ganas de pasar por el altar

Cada vez que le preguntan por el tema, la propia Paula asegura que están muy bien así, con la preciosa familia que han formado junto a Daniella, –fruto de la relación de la actriz con David Bustamante–, y el pequeño Miki, el hijo que tienen en común. «No es cuestión de pedirlo o no. La mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño y para mí ese es el mejor de los deseos», comentaba el exfutbolista al respecto.

«No considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente, pero si en el futuro decidimos celebrar una fiesta con amigos será como mi hermana», argumentaba sobre la posibilidad de pasar por el altar. Y es que ambos han pasado ya por la experiencia de casarse, por lo que parece que en este momento no es algo que vaya a hacerles especial ilusión.

«Yo ya me casé y me divorcié, Paula también se casó y se divorció… Ya hemos vivido esos momentos y yo creo que cuando uno está bien no lo considera necesario», decretaba contundente coincidiendo con su pareja, quien tiene la misma opinión.

Buena muestra del gran amor que se tienen es este reciente viaje que han hecho los dos solos, mientras que unos días atrás también pudieron desconectar en familia durante su habitual viaje a Marbella, –otro de los destinos favoritos de Paula y donde siempre aprovecha para celebrar su cumpleaños cada 7 de agosto–.