Paula Echevarría ha vuelto a ser protagonista de titulares, esta vez por un motivo que ha generado bastante revuelo en redes sociales y medios de comunicación en las últimas semanas: un llamativo anillo que lució recientemente y que muchos interpretaron como una posible señal de compromiso en su relación con Miguel Torres. Sin embargo, la propia Paula ha querido zanjar los rumores de una vez por todas.

Este miércoles, la asturiana ha acudido a un evento muy especial en Madrid: una exclusiva masterclass del tenista italiano Lorenzo Musetti en la Torre Picasso de la capital. En un ambiente distendido y rodeada de rostros conocidos, Paula no sólo ha disfrutado del deporte, sino que también se ha mostrado cercana y amable con los medios de comunicación, a los que ha atendido con su habitual naturalidad.

Paula Echevarría en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido en este encuentro con la prensa donde la actriz ha decidido aclarar el origen del famoso anillo. Con una sonrisa, y sin darle demasiada importancia al asunto, ha explicado: «Es un solitario que me he regalado yo a mí misma. Ha sido mi autoregalo del Día de la Madre». Unas palabras que dejan claro que, por el momento, no hay planes de boda en su horizonte sentimental en común con el ex futbolista español. «Me apetecía. Ha sido un regalo que me he hecho y que va a heredar mi hija», ha añadido sobre el significado personal del anillo.

Sobre Daniela, precisamente, Paula Echevarría también se ha pronunciado, destacando el buen momento en el que se encuentra la joven. «Está en uno de sus mejores momentos. Me gusta mucho la mujer en la que se está convirtiendo», ha comentado con evidente orgullo. La menor, cabe recordar, es hija de la actriz fruto de su anterior relación con el cantante David Bustamante y son varias las ocasiones en las que Echevarría ha compartido su cercanía y estrecha relación.

Paula Echevarría en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Paula Echevarría confiesa cómo es su relación con William Levy

Otro de los temas que ha surgido durante la conversación de Paula Echevarría con la prensa en el evento ha sido su relación con el actor cubano William Levy, con quien ha coincidido profesionalmente en su último proyecto profesional, Arcadia. «No he hablado con él. No he querido meter el dedo en la llaga. Mi relación con él es buena, pero tampoco es de amistad o de hablar todo el rato». William Levy, cabe recordar, fue detenido en la ciudad de Weston, al sur de Florida (Estados Unidos), el pasado 15 de abril, tras ser acusado de conducta desordenada en la vía pública y allanamiento de morada. Según informan medios locales como NBC Miami, el intérprete cubano-estadounidense fue arrestado y trasladado a la cárcel principal del condado de Broward.

El cargo específico que se le imputa es el de «intoxicación desordenada en un lugar público», una acusación que suele aplicarse en casos donde una persona, bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, perturba el orden o supone un riesgo para sí misma o para quienes la rodean. El actor también enfrenta la acusación de allanamiento de propiedad privada, lo que implica haber entrado o permanecido en un inmueble sin la autorización del propietario o residente. Según la fuente local citada, por el momento no se han revelado más detalles acerca de las circunstancias del arresto.