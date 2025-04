William Levy, detenido en Florida por allanamiento de morada

El actor William Levy, de 44 años, reconocido por su participación en exitosas producciones como Café con Aroma de Mujer y Sortilegio, ha sido detenido en la ciudad de Weston, al sur de Florida (Estados Unidos), tras ser acusado de conducta desordenada en la vía pública y allanamiento de morada. Según informan medios locales como NBC Miami, el intérprete cubano-estadounidense fue arrestado el pasado lunes, 14 de abril, y trasladado a la cárcel principal del condado de Broward.

El cargo específico que se le imputa es el de «intoxicación desordenada en un lugar público», una acusación que suele aplicarse en casos donde una persona, bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, perturba el orden o supone un riesgo para sí misma o para quienes la rodean. El actor también enfrenta la acusación de allanamiento de propiedad privada, lo que implica haber entrado o permanecido en un inmueble sin la autorización del propietario o residente. Según la fuente local citada, por el momento no se han revelado más detalles acerca de las circunstancias del arresto.

William Levy en un evento. (Foto: Gtres) William Levy no es ajeno a los titulares polémicos, ya que este no es el primer incidente que protagoniza. El año pasado, el actor y modelo estuvo involucrado en un altercado con su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez, lo que también acaparó la atención mediática. Ahora, se enfrenta a nuevas acusaciones. Los hechos ocurrieron recientemente en Weston, Florida, y según varios testigos presentes en el lugar, Levy habría opuesto resistencia durante el arresto, lo que llevó a los oficiales a esposarlo. Este nuevo incidente vuelve a poner al actor en el centro de la polémica, alimentando las especulaciones sobre su comportamiento y generando inquietud entre sus seguidores y medios. Levy, nacido en Cuba, se trasladó a Miami durante su adolescencia y alcanzó la fama inicialmente como protagonista de telenovelas en español. Su popularidad creció a nivel internacional cuando participó en la película de Tyler Perry The Single Moms Club y en el programa Dancing With The Stars, donde obtuvo el tercer lugar junto a su compañera de baile, Cheryl Burke. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

