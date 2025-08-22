Ni Borja Moreno ni Jorge Bárcenas, Victoria Federica comparte una imagen del "amor de su vida"

Victoria Federica de Marichalar ha sorprendido a sus más de 300.000 seguidores con una auténtica declaración de amor. Y es que la joven ha compartido una imagen junto a su mascota, un perrito de raza Golden Retriever que considera «el amor de su vida». La hija de la infanta Elena demuestra que no hay amor que se compare al de un animal, según nos presume en sus redes sociales.

Y es que ella no ha tenido no solo una, sino varias mascotas, que nos ha ido presentando a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2019 un grupo de amigos le regalaron un cerdito vietnamita para su puesta de largo, y también es dueña de un perro lobo checoslovaco; un híbrido entre pastor alemán y lobo, proveniente de una de las mejores fincas de adiestramiento de nuestro país.

Victoria Federica posando junto a su mascota. (Foto: Redes sociales)

Ellos han demostrado ser su mejor compañía, mientras que en el terreno sentimental Victoria se ha topado con varios desamores. Empezando por Jorge Bárcenas, con el que compartía una intensa historia de amor que duraba 3 años, y que a día de hoy recuerdan con gran cariño, sobre todo el Dj.

Borja Moreno, la última ilusión de Victoria Federica

«Es una chica estupenda y seguro que atienda o no atienda, es una chica súper increíble y educada», se deshacía en buenas palabras hacia su ex. Y es que la ruptura se produjo en términos muy amistosos, momento a partir del cual a Victoria también se le ha relacionado sentimentalmente con otros jóvenes como Borja Moreno.

Victoria Federica y Borja Moreno. (FOTO: GTRES)

Con este último, Victoria Federica rompía a principios de julio, después de casi un año de relación. Después de conocerse el verano pasado en Sotogrande, en un chiringuito en el que él trabajaba como relaciones públicas, la pareja derrochaba complicidad en varios eventos públicos. Y aunque en un primer momento evitaban las cámaras, su romance terminaba siendo un secreto a voces. De hecho, su primer beso en público se lo daban en la plaza de toros de Las Ventas, buena prueba de que lo suyo iba muy enserio. Una historia que llegaba a su fin de manera muy discreta y silenciosa, al igual que empezó.

Desde entonces, ambos han tomado caminos separados, y mientras a la nieta del rey Juan Carlos la hemos visto en todo un derroche de glamour y lujo por Ibiza, Borja habría retomado su rutina en Sotogrande. Una ruptura que tampoco habría sorprendido a su entorno más cercano y sobre la que tampoco se han pronunciado, acostumbrados a mantener su vida sentimental al margen.

De hecho, la hija de la infanta Elena ha pasado un verano repleto de festivales y durante el que ha recorrido buena parte de España, desplazándose desde Asturias a Marbella, y pasando también por islas como Mallorca. Vaya a donde vaya, la joven consigue acaparar todos los focos, y siempre demuestra estar muy bien rodeada por su inseparable grupo de amigos.