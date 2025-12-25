La práctica de la infanta Sofía que calma su ansiedad y que ha heredado de la Reina Letizia

La infanta Sofía está a punto de terminar su primer trimestre en el Forward College, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Un centro que pretende inculcar a sus alumnos la importancia del autocuidado físico y mental. Así, antes de volver a casa por Navidad, los alumnos atenderán su «Semana del Bienestar». Unos días en los que la hija menor de los Reyes podrá practicar diversas actividades, incluida la meditación. Una gran herramienta que invita al cuerpo a alinearse con sus objetivos de manera introspectiva, consciente y que resulta muy beneficiosa.

Una práctica se ha puesto muy de moda en los últimos años, -sobre todo entre los altos cargos y CEOs-, ya que ayuda a enfocarse, además de conectar con el entorno y con uno mismo. De hecho, desde el centro universitario ven vital que los jóvenes estudiantes lo instauren dentro de su rutina, de ahí que procuren regalarles este tiempo «dedicado a relajarse, recargar y conectar mientras celebramos la positividad, la consciencia y la inclusividad», según afirman en sus redes sociales.

La infanta Sofía. (Foto: Gtres)

La infanta Sofía, volcada en su ‘Semana del Bienestar’

De hecho, para hacer que cada día sea diferente, instauran «distintos códigos de vestimenta y un conjunto de actividades que van cambiando, aunque todas están orientadas al cuerpo y a la mente». Así, ponen a disposición de los alumnos rincones de aromaterapia, junto con salas enfocadas específicamente en la meditación. «Nuestros estudiantes ahora se sienten más relajados y listos para seguir con su gran trabajo!», presumen con orgullo desde la cuenta oficial del Forward College.

Esta pasión por el autocuidado no le es desconocida a la infanta Sofía, ya que la Reina Letizia es una amante declarada de actividades que procuran la paz mental como es el yoga. No es desconocido tampoco el compromiso que tiene la esposa del Rey Felipe VI con la salud mental, promoviendo la importancia de ser consciente de uno mismo y de la vulnerabilidad emocional. De hecho, ha sugerido la lectura como herramienta ideal para conectar con tus emociones.

Imágenes de la ‘Semana del Bienestar’ en el Forward College. (Foto: Redes sociales)

«Yo pensaba, ¿qué herramienta existe para seguir narrando, para aprender a narrar, para seguir encontrando palabras? Leer libros. Al final, todos los caminos llevan a los libros», destacó en su discurso durante el Día Mundial de la Salud Mental. «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental», fue el profundo mensaje que quiso hacer llegar.

Yoga Iyengar: el entrenamiento que práctica la reina Letizia

Por otro lado, la Reina Letizia también procura practicar actividades como el yoga, que también le permite cuidarse por fuera. Concretamente, el estilo Iyengar, un tipo de yoga terapéutico que fortalece cuerpo y mente, pero que también ofrece serenidad. Dado el importante rol que desempeña la monarca, queda claro que el yoga resulta indispensable para ella, sobre todo porque puede ayudarla a tener una mente más clara, estar más centrada, además de lucir un cuerpo más sano, equilibrado y ligero.

La infanta Sofía y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Enfocarse en el presente resulta fundamental para la esposa de Felipe VI, sobre todo al estar tan expuesta al ojo público. De ahí, la importancia de practicar una meditación en movimiento, que es justo lo que también está aprendiendo la infanta Sofía en su universidad.