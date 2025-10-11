Marcelo Rebelo de Sousa accedió a la presidencia de Portugal el 9 de marzo de 2016 y se ha convertido en el aliado silencioso de la infanta Sofía durante su etapa universitaria. Tal y como hemos informado en LOOK, la hija mejor del Rey Felipe está estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Foward College, una universidad con sedes en distintos países de Europa. De esta forma, el primer año lo pasará en Lisboa, pero seguidamente se mudará a París y finalmente a Berlín.

En estos momentos, la infanta Sofía puede contar con el apoyo de Rebelo De Sousa, quien ya conoce a su hermana, la princesa Leonor. Hay que recordar que la heredera realizó un viaje oficial en 2024 y fue recibida por el mencionado político, quien ejerció de anfitrión y fue muy amable con ella. Por ese motivo, no sería de extrañar que estuviera en contacto con el entorno de la Familia Real para ayudar a Sofía en caso de que fuera necesario.

La princesa Leonor con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

Debemos tener en cuenta que la dinastía Borbón está estrechamente vinculada a Portugal, fue allí donde los padres de Juan Carlos I pasaron una larga temporada mientras trazaban su hoja de ruta. Es decir, la infanta está disfrutando de una tierra que ocupa un lugar especial en su familia y en consecuencia podrá contar con el apoyo de las autoridades pertinentes. Eso sí, hay que dejar claro que no disfruta de ningún trato de favor. Está en las mismas condiciones que sus compañeros, igual que le ha sucedido a su hermana Leonor durante su formación militar.

El lado desconocido de Rebelo de Sousa

El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, siempre ha tenido un fuerte vínculo con la Familia Real de España. Cuando Felipe VI y Letizia acuden al país vecino, siempre son recibidos por el político, con el que han posado en actos oficiales.

Al igual que ocurre con los miembros que forman parte del Congreso de los Diputados, la vida personal de Rebelo de Sousa siempre ha tenido un gran interés mediático. Precisamente, por su profunda implicación en su carrera como político, el portugués rompió su matrimonio con Cristina Motta Veiga, con la que se casó en 1972 y con la que tuvo dos hijos. Abuelo de cinco nietos, el político recordó en sus memorias que la ruptura con la madre de sus vástagos fue «el momento más doloroso de su vida».

Rebelo de Sousa y Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Debido a sus valores católicos, Rebelo de Sousa no ha vuelto a pasar por el altar -y por ende no está entre sus planes pedir la nulidad matrimonial-. «No voy a casarme. La Iglesia católica no acepta el divorcio y estoy de acuerdo con ello. De hecho, rechazo pedir la anulación de mi matrimonio», expresó.

Sin embargo, ello no ha implicado que el gobernante haya rehecho su vida. Desde hace casi cuatro décadas, mantiene una relación sentimental con Rita Maral Cabral, que vive en Estoril -por lo que residen en ciudades distintas, ya que el presidente de la República de Portugal tiene su casa en Cascais-. Esto supone que Rebelo no tenga una primera dama al uso y que acuda en solitario a los actos oficiales.