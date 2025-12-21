Así son Daniel y Carlos, los creadores de ‘La casa de los gemelos’, el reality que arrasa en la red

Carlos y Daniel Ramos se han convertido en dos de los nombres más sonados del panorama actual gracias a su reality, La casa de los gemelos, y que tanto revuelo está generando en redes sociales. Pese a que los dos jóvenes se dieron a conocer gracias a sus pronósticos deportivos vinculados a casas de apuesta, han terminado creando su propio formato de telerrealidad. Y es que lejos de las prohibiciones o normas a las que pueden enfrentarse los concursantes de los realities televisivos, ellos apuestan por mostrar una convivencia real, las 24 horas del día y sin ningún tipo de censura.

Carlos y Daniel Ramos. (Foto: Youtube)

Un fenómeno que no tardaba en volverse completamente viral, sobre todo porque reúne a algunos de los personajes más polémicos de Internet como Asunción Marto ‘La Falete’ o Triana Marrash. De hecho, continuamente se ven envueltos en situaciones bastante controvertidas y enfrentamientos de todo tipo, por no hablar de los insultos o las constantes faltas de respeto. Tanto es así, que la primera edición del reality tuvo que ser cancelada tras apenas 9 horas de emisión debido a las peleas y situaciones que se vivieron dentro de la casa.

Captura de ‘La casa de los gemelos’. (Foto: Youtube)

Sin embargo, la fama que adquirió fue tal, que los gemelos no tardaron en preparar una segunda temporada, aunque esta vez con un casting algo más amplio donde se incluyen otras figuras polémicas como Labrador, -quien saltaba a la fama gracias a Gandia Shore-, Nissy, -ex concursante de Secret Story-, además de varios protagonistas de La isla de las tentaciones como Eros o Gabriella. Por no hablar de que también cuentan con unos presentadores de excepción de la talla de Kiko Hernández, Coto Matamoros o Víctor Sandoval.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Ramos (@carloszonagemelos)

Quiénes son Daniel y Carlos Ramos, creadores de La casa de los gemelos

El objetivo que persiguen es claro: batir en audiencias a grandes cadenas como Telecinco, y lo cierto es que no van muy mal encaminados, consiguiendo reunir hasta 300.000 espectadores durante sus directos. Aunque, antes de saltar a la fama por este «programa», Carlos y Daniel Ramos ya eran bastante conocidos en redes sociales al ser considerados «los mejores pronosticadores de apuestas deportivas». De hecho, la página web desde la que actuaban sigue en activo, bajo el nombre de Betsalanistas. En la misma, estos dos hermanos procedentes de Getafe se definen como dos jóvenes «inquietos, aficionados al deporte». De ahí, que se encargasen de recomendar y aconsejar a diversos usuarios sobre sus apuestas. «Compartir nuestros pronósticos con más usuarios permitiría que también ellos se beneficiaran de unos estupendos resultados», sostienen.

Carlos y Daniel en una imagen subida a sus redes sociales. (Foto: Instagram)

A día de hoy, los gemelos también tienen a su nombre varias empresas, entre las que destaca «Iniciativas y gestiones de eventos SL.», aunque ahora mismo están completamente volcados con la emisión de su reality. Una de las preguntas que muchos se hacen es de donde consiguen sacar el dinero Carlos y Daniel para costearse la emisión de su propio programa, además de contar con colaboradores tan reconocidos como Kiko Hernández o Víctor Sandoval. Y tampoco podemos olvidarnos de los gastos de plató, producción, concursos y un premio de 100.000€ para el ganador. Al parecer, la financiación provendría de los propios votos de la audiencia (1,99 euros cada uno), junto con las mencionadas apuestas deportivas. De esa forma, actuarían como «tipsters», ofreciendo predicciones y retos, junto con la propia monetización de Youtube, donde ya acumulan millones de visualizaciones.