Tal día como hoy, hace 27 años, llegaba al mundo Brooklyn, el primogénito de David y de Victoria Beckham. Hasta la entrada de Nicola Peltz -mujer de Brooklyn- a sus vidas, en este clan era todo paz y armonía. Sin embargo, la modelo produjo un cisma en esta familia tan querida y admirada por el mundo. Hace solo unas semanas que el protagonista de esta noticia, y tras los incesantes rumores y especulaciones, lanzaba un comunicado público -repleto de incoherencias- en el que reconoció su distanciamiento con sus padres, las personas que más le quieren en el mundo, tal y como han demostrado la diseñadora de moda y el ex jugador de fútbol en las últimas horas. Pese a la crítica de su primogénito, el matrimonio se ha antepuesto a todo y, a través de sus redes sociales, han querido mandarle un mensaje a su primer hijo en común en una fecha muy señalada.

Victoria y David Beckham no se olvidan de Brooklyn

Hace 27 años que David y Victoria Beckham se convirtieron en padres por primera vez. La ex vocalista de las Spice Girls y el ex jugador del Real Madrid ampliaban así su familia con el objetivo de estar unidos para siempre.

Hasta hace solo unos años era así y, durante mucho tiempo, fueron un modelo de familia ejemplar. Una familia de portada que, aunque como todas con sus más y sus menos, parecía irrompible. Sin embargo, la llegada de Nicola Peltz a la vida de Brooklyn Beckham lo cambió todo.

David, Victoria y Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

Tras muchos meses de especulaciones, el primogénito del poderoso y querido matrimonio explicaba que su relación familiar había llegado a su fin. «No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. (…)», comenzaba diciendo. Además, apuntó que su madre no había estado del todo correcta en su paso por el altar. «Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza», sentenció.

Un testimonio lleno de contradicciones, ya que muchos de los invitados han revelado que no fue del todo cierta la versión de Brooklyn. Pese a su duro relato, sus padres no han querido atacarle públicamente. ¿La razón? El amor hacia su hijo, al cual respetan, así como sus decisiones.

Las felicitaciones de David y Victoria Beckham a su hijo Brooklyn. (Fotos: Redes Sociales)

Semanas después de las palabras de Brooklyn, sus padres han querido tener un acercamiento con su primogénito. Con motivo del 27 cumpleaños del joven, y pese a la distancia -no solo física- que existe entre ellos, Victoria y David han querido felicitarle públicamente su cumpleaños con unas imágenes de lo más entrañables.