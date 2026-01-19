Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, ha roto su silencio sobre el conflicto familiar que mantiene desde hace meses con sus padres y ha dejado claro que no tiene intención de reconciliarse con ellos. El joven, de 26 años, utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en el que explica con detalle las razones de su distanciamiento y denuncia, por primera vez públicamente, lo que considera el control excesivo y manipulador de sus padres sobre su vida y la de su esposa, Nicola Peltz.

«Durante años he guardado silencio e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado», escribió Brooklyn, dejando entrever que la decisión de abrirse públicamente no fue fácil, pero sí necesaria. Según el joven, su intención no es otra que defenderse, después de sentirse durante mucho tiempo controlado y manipulado. «No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida», agregó.

La familia Beckham en un estreno. (Foto: Gtres)

En su comunicado, Brooklyn asegura que la relación con sus padres siempre estuvo marcada por la presión mediática y la necesidad de mantener una imagen familiar perfecta. «Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz», afirmó.

Brooklyn también desveló que los problemas con sus padres comenzaron a intensificarse alrededor de su boda con Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022. Según su versión, su madre canceló la confección del vestido de Nicola a última hora, obligándola a buscar un diseño alternativo con urgencia. Además, sus padres presionaron a Brooklyn para que cediera los derechos de su nombre antes de la boda, algo que él rechazó y que, según afirma, provocó un cambio de trato hacia él. El joven también relató momentos humillantes durante la recepción, como cuando Victoria Beckham «secuestró» su primer baile con Nicola frente a 500 invitados, interrumpiendo un momento que había sido planificado con semanas de antelación.

Comunicado de Brooklyn Beckham en Instagram. (Foto: RRSS)

Además, Brooklyn acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con su esposa, criticando constantemente a Nicola y llegando incluso a enviar a sus hermanos a atacarlo en redes sociales. «Desde que empecé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya», aseguró, añadiendo que fue bloqueado por sus hermanos el verano pasado, en medio de la creciente tensión familiar.

El joven también denunció la falta de respeto hacia Nicola y hacia él durante eventos familiares. Según su relato, en el cumpleaños de David Beckham en Londres, se le permitió verlo solo bajo la condición de que su esposa no estuviera presente, algo que calificó como «una bofetada». Brooklyn acusó a sus padres de priorizar la imagen pública, los patrocinadores y la marca Beckham por encima del afecto familiar, asegurando que él y Nicola buscan una vida alejada del control mediático. «Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez desde que me alejé de ellos, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Todos queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia», concluyó.

Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz. (Foto: Gtres)

Con este contundente mensaje, Brooklyn Beckham deja claro que, a sus 26 años, ha tomado la decisión de priorizar su bienestar y el de su familia directa por encima de las expectativas y presiones de sus padres, marcando un antes y un después en la relación más mediática de la familia Beckham.