David y Victoria Beckham, invitados estrella a la boda de la hija de Gordom Ramsay

La Abadía de Bath ha sido testigo del «sí, quiero» que han pronunciado Holly Ramsay —hija del reputado chef Gordon Ramsay— y Adam Peaty, que se han jurado amor eterno este mismo sábado ante la atenta mirada de cientos de invitados. Entre ellos se encontraban el famoso matrimonio formado por Victoria y David Beckham, que han acudido a la cita acompañados de tres de sus cuatro hijos, Harper, Cruz y Romeo. La invitación no obedece a otro motivo más que la fuerte amistad que mantienen ambas estirpes.

Un acto al que ha acudido todo el clan en bloque con la ausencia de Brooklyn, con el que mantienen una complicada relación en la que la comunicación entre ellos es inexistente. Todo esto ha ocurrido pocos días después de que saliera a la luz el movimiento definitivo que rompe por completo con el único vínculo que les unía, el digital. Y es que, tal y como trascendió el pasado fin de semana, el primogénito de la diseñadora y el ex futbolista habría bloqueado a sus padres y hermanos en las redes sociales. Una determinación con la que consigue que ninguno de ellos pueda conocer sus pasos, ya que no podrán ver su contenido.

David y Victoria Beckham en la boda de Holly Ramsay. (Foto: Gtres)

A pesar de todo esto, tanto David como Victoria y el resto de sus hijos han continuado con su vida, acudiendo a compromisos tanto profesionales como laborales. Uno de ellos ha sido el enlace de la hija del chef mencionado, para la que se han enfundado en sus mejores galas.

El look de Victoria, Harper y David Beckham

Para la ocasión, la ex miembro de las Spice Girls ha elegido un complicado vestido perfectamente ceñido al cuerpo y que se adaptaba a su escultórica figura, fruto de muchas horas de entrenamiento y una estricta dieta. Se trata de una pieza de color azul verdoso hecha de lycra de alta calidad que cuenta con un nudo y un frunce en la zona del pubis y la cadena que han estilizado aún más su cuerpo. Como complementos ha lucido una pulsera de oro blanco y brillantes, una gran sortija, un clutch a juego y una estola de piel. A su llegada al templo, ha optado por cubrir su rostro con unas grandes gafas de sol cuadradas.

Victoria Beckham en la boda de Holly Ramsay. (Foto: Gtres)

Por su lado, David Beckham, haciendo gala una vez más de su elegancia y su porte, ha defendido un impecable smoking con una llamativa pajarita de terciopelo oscuro. Para resguardarse de las bajas temperaturas, ha seleccionado de su exclusivo armario un abrigo masculino de color camel con botonadura cruzada y largo por encima de la rodilla. Un exquisito estilismo al que puso el broche final con unos zapatos de cordones de charol negro.

David Beckham en la boda de Holly Ramsay. (Foto: Gtres)

Harper, la única niña de la descendencia del matrimonio, ha llevado un vestido fluido de raso de seda gris que ha combinado con un bolso de mano trenzado de la firma italiana Bottega Veneta, un abrigo de pelo y unas sandalias de tiras.

Harper Beckham en la boda de Holly Ramsay. (Foto: Gtres)

El vestido de la novia

La gran protagonista del día ha acaparado todos los focos y todas las miradas por su imponente y romántico vestido creado siguiendo una línea clásica. Una apuesta confeccionada con delicado encaje floral que estaba cubierto por una capa asimétrica de tejido brillante.

Holly Ramsay en su boda. (Foto: Gtres)

En su mano ha portado un bucket de rosas blancas y ha cubierto su cabeza con un etéreo velo blanco de gasa que caía por la espalda. Respecto al maquillaje, se ha decidido por un make up natural, sin excesos y que ha versado entre tonos neutros y calmados. La joven ha llegado al templo acompañada de su padre y, a su alrededor, se han amontonado numerosos curiosos que trataban de ver con detalle el secreto mejor guardado de la cita: el vestido de la novia.