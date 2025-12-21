La ruptura definitiva de los Beckham: Brooklyn bloquea a sus padres y a todos sus hermanos

El último movimiento de Brooklyn Beckham ha revolucionado a la prensa internacional. En un mundo en el que las redes sociales marcan la pauta, lo que sucede en ellas tiene mucha repercusión mediática. Poco han tardado en darse cuenta los fans de la familia Beckham de que en los seguidores del primogénito de la pareja formada por David y Victoria ya no figuraba el nombre de sus padres ni de sus hermanos. Una información que corrió como la pólvora, y que en un primer momento se interpretó como una decisión tomada por el matrimonio y sus otros vástagos. Algo que Cruz Beckham ha querido puntualizar a través de las redes sociales, deslizando que la realidad es que Brooklyn ha sido quien les ha bloqueado a ellos.

Con una fotografía de una noticia publicada por el diario británico Daily Mail, el joven ha escrito unas palabras en sus historias temporales de Instagram que arrojan luz a lo sucedido. En la información se detallaba el rumor que había comenzado a circular desde primera hora de la mañana: «David y Victoria Beckham dejan de seguir a su hijo Brooklyn, ya que se ha revelado que pasará las Navidades con su esposa Nicola Peltz y su familia multimillonaria», rezaba el titular. «No es cierto», ha escrito Cruz, en mayúsculas, bajo la imagen capturada del portal digital mencionado. «Mis padres nunca dejarían de seguir a su hijo», ha asegurado y ha pedido que se «aclaren las cosas». «Se despertaron bloqueados, al igual que yo», ha señalado revelando la verdadera circunstancia.

Aclaración de Cruz Beckham en Instagram. (Foto: Instagram)

Sin embargo, este no es el único gesto que pone en evidencia la mala relación que mantienen la diseñadora y el ex futbolista con su descendiente. Los problemas familiares se remontan a hace ya varios años y las diferencias entre ellos son evidentes y aparentemente irreconciliables.

La familia Beckham. (Foto: Gtres)

La llamativa relación de Brooklyn y Harry

Hace unos meses, David Beckham fue nombrado caballero —recibiendo el título de Sir— en manos del rey Carlos III, una decisión que dejó patente el estrecho vínculo que los une y que estuvo motivada por su contribución al fútbol y a la caridad en Reino Unido, un legado que va más allá de la moda y el deporte. Es conocido por todos que el deportista y el mandatario mantienen una buenísima relación y, ahora, está oficialmente unido a la realeza británica. Tanto es así que él y su mujer son invitados asiduamente al Palacio de Buckingham y comparten confidencias con el hijo de Isabel II y con la Reina Camila.

David y Victoria Beckham. (Foto: Gtres)

Algo que convive con el vínculo que guardan, en paralelo, Brooklyn Beckham y el príncipe Harry, la otra cara de la moneda. Dos hijos que han roto definitivamente con sus familias y viven ajenos a todo lo que en ellas pasa. Ambos han viajado al otro lado del charco y se han instalado en Estados Unidos, la tierra natal tanto de Meghan Markle como de Nicola Peltz, sus respectivas mujeres. Es por eso que la historia del mayor de los hijos de Beckham y la del hermano de Guillermo de Inglaterra se han desarrollado absolutamente bajo los mismos cánones y parecen creadas a imagen y semejanza una de la otra.