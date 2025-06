A estas alturas nadie duda de que la relación entre los Windsor y los Beckham es muy estrecha. Especialmente entre el rey Carlos III y el príncipe Guillermo con el ex futbolista quien, en el pasado, también mantenía una buena sintonía con el príncipe Harry y su esposa. Con el paso de los años los Beckham y, sobre todo, David, se ha ido acercando cada vez más a la rama oficial de la familia real, por encima de los duques de Sussex.

Al ex deportista y a su esposa les vimos, por ejemplo, en una cena previa al viaje de los reyes a Italia que tuvo lugar en la finca de Highgrove. También hemos visto a David Beckham con el príncipe de Gales o en algún acto con el monarca, por no hablar de la cola de varias horas que hizo en Londres para poder rendir homenaje a la Reina Isabel II como cualquier ciudadano más.

David y Victoria Beckham en Windsor. (Foto: Gtres)

Por este motivo no resulta extraño que el rey Carlos III haya querido tener un detalle con el ex futbolista aprovechando la celebración oficial de su cumpleaños, que se conmemora cada año con el desfile del Trooping the Colour en la ciudad de Londres.

El reconocimiento de Carlos III a Beckham

Tal como han anunciado fuentes oficiales, David Beckham ha sido reconocido con el título de caballero de la Orden del Imperio Británico. Un nombramiento que se ha producido tras varios años de rumores y que supone la confirmación de la buena relación del ex deportista con la familia real. A partir de ahora, Beckham pasará a tener tratamiento de sir, mientras que su esposa tendrá el de lady Victoria.

David Beckham con el rey Carlos III. (Foto: Gtres)

Este reconocimiento es una de las condecoraciones más importantes del Reino Unido, por detrás, eso sí, de la Nobilísima Orden de la Jarretera, cuyo ingreso está más restringido a miembros de la familia real y a autoridades concretas. Además de Beckham, también otras figuras destacadas han sido reconocidas con este honor, entre ellos, el actor Gary Oldman.

El nombramiento de David Beckham como sir era algo que se llevaba rumoreando desde hace mucho tiempo, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado. De hecho, la primera vez que se le propuso para este honor fue en el año 2011, debido a su papel para conseguir que Londres fuera la sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, el reconocimiento se retrasó a consecuencia de la implicación del ex deportista en una causa de evasión fiscal de la que fue absuelto.

David Beckham con el príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Ahora, finalmente, el nombramiento se ha llevado a cabo y ha puesto sobre la mesa los logros y aportaciones de Beckham al Reino Unido, tanto en el ámbito deportivo como en otros. No hay que olvidar que el ex futbolista, que cumplió 50 años hace pocas semanas, es uno de los mejores representantes de la marca británica en todo el mundo y se siente muy orgulloso de poder llevar la cultura inglesa por bandera. Asimismo, en los últimos tiempos la presencia de Beckham en iniciativas de la familia real ha ido in crescendo, hasta el punto de que desde 2024 es embajador de The King’s Foundation, una de las organizaciones del rey Carlos III.