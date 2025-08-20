Todos los detalles de las vacaciones de Raphael en Ibiza tras un año frenético y delicado de salud

Raphael ha vuelto a demostrar que es imparable. Tras superar el que podría decirse que ha sido uno de los capítulos más duros de su vida, el artista vuelve a sonreír. Han pasado poco más de ocho meses desde que fue diagnosticado de un linfoma cerebral primario, una situación que le obligó a paralizar por completo su carrera sobre los escenarios y a guardar reposo durante un largo tiempo, centrándose única y exclusivamente en su pronta recuperación. Y dicho y hecho, así fue. A día de hoy, no solo ha conseguido retomar su agenda profesional, sino que también está disfrutando como nunca de los momentos al lado de sus seres queridos para recuperar fuerzas. Sin ir más lejos, recientemente, ha sido fotografiado en Ibiza, uno de sus refugios veraniegos predilectos, mientras disfrutaba de unos días de descanso junto a su familia.

Tal y como se puede ver en las imágenes captadas por Gtres, el artista se ha desplazado hasta la isla pitiusa acompañado de su mujer, Natalia Figueroa, su hija Alejandra y sus nietos Manuela y Carlos, los cuales se han posicionado como un gran apoyo sólido para el intérprete de Mi gran noche durante su enfermedad. En una de las jornadas que han compartido juntos, se puede ver cómo a primera hora la familia (sin Raphael) se desplazó hasta la playa para tomar el sol en unas hamacas y darse unos refrescantes baños.

Raphael comiendo con su familia en un restaurante de Ibiza. (Foto: Gtres)

Más tarde, en torno a las 14:00 horas de la tarde, Alejandra cogió su coche para recoger a su padre e ir a comer al restaurante Balneari Cala Carbó, uno de los establecimientos gastronómicos más conocidos de Ibiza que está especializado en pescado fresco, langosta ibicenca y arroces. Fue precisamente a la entrada del local donde Raphael fue visto con un look que no pasó desapercibido, y es que optó por lucir unos pantalones color mostaza, una camisa estampada de flores y un sombrero a juego.

Raphael con su nieto y su mujer en Ibiza. (Foto: Gtres)

Durante su estancia en la isla, Raphael y su familia se han hospedado en la residencia de la urbanización privada que tiene el cantante en Sant josep de sa Talaia. Se trata de una vivienda construida en una superficie de más de 200 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, que cuenta con vistas al mar y un entorno natural privilegiado.

Por ahora, se desconoce si ya se encontrará en Madrid o si, por el contrario, continuará disfrutando del maravilloso ambiente de Ibiza en verano. No obstante, sea como fuere, se sabe que el próximo 6 de septiembre retomará su gira Raphaelísimo en Elche, concretamente en el Auditorio de la Rotonda. Una semana después, el 13 de septiembre, deleitará con su talento en Sevilla, en la Plaza de la Maestranza, y el día 20 lo hará en Córdoba, en la Plaza de Toros Los Califas. Aunque eso no es todo, y es que le siguen otras muchas ciudades como Zamora, Murcia, San Sebastián, Almería, Palma de Mallorca, Valencia, Jaén, Zaragoza, Bilbao, Madrid, Granada, Barcelona y Albacete, donde, por ahora, tiene previsto terminar su tour el próximo 30 de mayo de 2026.