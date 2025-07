Raphael se da un baño de masas en Marbella y demuestra que continúa en plena forma

Raphael fue ingresado en diciembre de 2024 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y su equipo médico emitió un comunicado para explicar que le habían diagnosticado un linfoma cerebral primario en el hemisferio izquierdo. Según los expertos, es un problema que se origina en los linfocitos y requiere de un tratamiento específico para combatirlo. Esa es la razón por la que el artista ha estado fuera del circuito mediático durante una temporada.

Raphael reapareció en el Teatro Romano de Mérida. Tal y como narramos en LOOK, el espectáculo fue todo un éxito y el intérprete demostró que sigue siendo uno de los reyes de la industria musical. Este fin de semana ha pasado lo mismo, pero en Marbella, concretamente en la gala Starlite, un festival organizado por la empresaria Sandra García-Sanjuán.

El público de Raphael en Marbella

Son muchos los rostros conocidos que no han querido perderse el nuevo concierto de Raphael, que entra dentro de su gira, Raphaelísimo. La agencia Gtres ha conseguido imágenes del intérprete junto a algunos compañeros de profesión, como por ejemplo Vanesa Martín. Ambos han posado en un tono muy cariñoso, se han abrazado y han mostrado su mejor sonrisa a la prensa.

Raphael con Vanesa Martín. (Foto: Gtres)

El torero Morante de la Puebla tampoco ha querido perderse las sorpresas que Raphael tenía preparadas. Como no podía ser de otra forma, el cantante ha logrado atrapar al público hasta el final de su actuación. En su momento, explicó que no pensaba en jubilarse porque todavía tenía energía para conquistar a la audiencia y los hechos le han dado la razón.

Los futbolistas Carlos Soler y Sergio Rico también estaban en las gradas del recinto donde ha tenido lugar la nueva entrega de Starlite. Tanto ellos como el resto del público se han entregado al cantante, quien ha conseguido vender todas las entradas. Con la misma voz que siempre y con un coraje propio de las grandes estrellas, ha interpretado: Mi gran noche, Digan lo que digan, Escándalo y Como yo te amo, entre otros temas.

Sergio Rico y Alba Silva con un grupo de amigos. (Foto: Gtres)

La fuerza de Raphael

El legado de Raphael no deja de crecer. Su música ha pasado de generación en generación hasta convertirle en uno de los artistas más importantes de nuestro país. Tiene un espíritu de superación ejemplar que ha conquistado el corazón de todo el mundo.

Antes de regresar al escenario de Marbella, dio una entrevista recogida por Telecinco donde explicó que sus movimientos estaban aprobados por su equipo médico. Sus ganas de volver a cantar eran enormes, pero siempre tuvo claro que lo primero era su salud. Ha sido trabajador a la par que responsable.

«Al final del primer mes, uno de los médicos que estaba me preguntó si ensayaba mucho. Le dije que no, que soy más del último momento. Me dijo: ‘pues vete ensayando’, diciendo que ya me quedaba poco», le ha explicado a Carlos Franganillo. También explicó que, durante el proceso, siempre ha contado con el apoyo de su entorno: «Es muy importante para mí. Es bueno que haya conseguido tener una familia en la que yo me vuelco siempre que puedo».