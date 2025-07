Raphael confiesa las palabras que le devolvieron la esperanza tras su linfoma: "Vete ensayando"

Raphael se ha consolidado como todo un referente para los españoles. Y no solo por su carrera sobre los escenarios (que es impecable), sino también por mostrar, en momentos de gran dificultad, una resiliencia admirable. A finales de 2024, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular y, poco después, fue diagnosticado de un linfoma cerebral. Esta nueva situación le obligó a alejarse por completo del foco mediático y a poner en pausa su trayectoria profesional, aunque lo cierto es que ha sido un retiro mucho más breve del que muchos esperaban.

El pasado 15 de junio, Raphael retomó su rutina y volvió a subirse a los escenarios, concretamente en el Teatro Romano de Mérida, donde, ante un gran público, interpretó las canciones más emblemáticas de su carrera en el marco del Stone & Music Festival. Sus fans confesaron haberle visto muy bien tras el gran susto de salud que vivió meses antes y, ahora, ha sido el propio intérprete de Mi gran noche el que ha ofrecido una entrevista a Carlos Franganillo y ha corroborado que su evolución avanza por el mejor de los caminos.

Raphael en una entrevista con Carlos Franganillo. (Foto: Mediaset)

Raphael comenzaba asegurando que es una persona que no le gusta recrearse en el pasado, una faceta que consideraba que para él era muy buena. «No soy nostálgico […] Creo que en cada época de mi vida he ido haciendo lo mejor que he sabido hacer. También soy una persona que todo lo aprendo yo, que yo no tengo un maestro por ahí que me vaya enseñando ese camino», explicaba.

En cuanto al linfoma cerebral que le ha mantenido apartado de su trabajo, Raphael ha destacado que «afortunadamente le han sacado adelante de una manera rápida». «Me acuerdo que cuando vinieron a explicarme lo que me ocurría, yo ya estaba puesto en la carretera. Le dije al médico: lo que vaya a hacer, hágalo ya».

«Yo seguía enterándome de lo que pasaba, pero no entendía, y eso me tenía con la mosca detrás de la oreja. […] Al final del primer mes, uno de los médicos que estaba me preguntó si ensayaba mucho. Le dije que no, que soy más del último momento. Me dijo: pues vete ensayando, dándome a entender que ya me quedaba poco», recordaba, asegurando que fue el mejor momento de su recuperación porque vio el final «muy claro en las palabras de los médicos».

Por otro lado, Raphael confesaba que estos meses de recuperación, los había vivido con mucha ilusión y que en ningún momento había llorado. «Para mí empezar es diario. Siempre estoy aprendiendo. Eso es bueno para mí. Eso es básico. El escenario nunca se ha convertido en rutina para mí. Siento felicidad cuando me subo a él. Estoy rodeado de gente que me ayuda en eso muchísimo», sentenciaba.