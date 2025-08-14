Morgana Vargas Llosa recuerda lo que más echa de menos de su padre, cuatro meses después de su muerte

El 13 de abril de 2025 el mundo de las letras y la literatura quedó completamente consternado tras conocerse la muerte de Mario Vargas Llosa, una de las grandes figuras de la narrativa contemporánea. El Premio Nobel falleció en Lima a los 89 años y, siguiendo sus últimas voluntades, su familia y amigos incineraron sus restos mortales, aunque sin ninguna ceremonia pública de por medio para tener «el espacio y la privacidad para despedirlo», tal y como expresaron sus allegados. Han pasado cuatro meses de esta triste pérdida, pero los seres queridos del escritor continúan teniéndole muy presente. Entre ellos, sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, nacidos fruto de su matrimonio con Patricia Llosa. Sin ir más lejos, la más pequeña ha expresado recientemente en su perfil oficial de Instagram qué es lo que más echa de menos de su progenitor.

«Extraño cuando nos leías en voz alta. Cuatro meses», escribía junto a un emoji de una estrella y otro de un corazón blanco. A sus palabras le acompañaba un video en el que Mario Vargas Llosa recita el poema Fútbol, de Blanca Varela, una de las voces más conmovedoras y profundas de la poesía latinoamericana. Una escena que ha dejado entrever la conexión especial que mantenían padre e hija a través de la literatura.

Mario Vargas Llosa leyendo un poema. (Foto: Instagram)

Por otro lado, Morgana también ha querido rememorar el día en que sopló las velas de su quinto cumpleaños, compartiendo con sus seguidores una entrañable fotografía antigua de su padre durante aquella celebración. Un recuerdo que parece que guarda con especial cariño y que jamás olvidará.

Mario Vargas Llosa en el quinto cumpleaños de su hija Morgana. (Foto: Instagram)

No es la primera vez que Morgana, la hija más pequeña que tuvieron en común el escritor y Patricia Llosa, utiliza las redes sociales para recordar a su padre y dedicarle unas emotivas palabras. De hecho, cuando tan solo pasaron diez días del fallecimiento de Mario, publicó una conmovedora carta que emocionó a propios y extraños. «Les comparto un pequeño video hecho con fotos del archivo familiar, de mis amigos Daniel y Jaime, de revistas que nos han hecho llegar estos días. […] Hasta siempre, Varguitas. Gracias por tanto. Ahora me toca aprender a vivir en este mundo sin ti. Sé que volveré a escuchar esa risa y que bailaremos juntos otra vez», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morgana Vargas Llosa (@morganavll)

Más tarde, cuando se cumplía un mes del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, Morgana reapareció en la red para recordar «cosas bonitas», como el cumpleaños que celebró el escritor en 2019 en Córdoba. «¡Cómo nos reímos esa noche! […] Hoy se cumple un mes, papi», comentaba.