Kate Middleton interrumpe sus vacaciones para enviar un importante mensaje

Kate Middleton ha interrumpido sus vacaciones estivales para enviar un mensaje a través de las redes sociales. La princesa de Gales y su familia se encuentran alejados de la actividad oficial y disfrutando de unos días de descanso en un destino que no ha trascendido. De hecho, a pesar de que está previsto que varios miembros de la familia real participen en varios actos con motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria sobre Japón, en el caso de Kate Middleton y Guillermo no se ha anunciado su presencia. Para la pareja pasar tiempo de calidad con sus hijos se ha convertido en una prioridad.

Sin embargo, a pesar de esto, la princesa no ha dudado en interrumpir sus días de descanso para mandar un mensaje a través de las redes sociales en el que pone el foco de atención en la naturaleza. Un tema que para Kate Middleton es muy importante, de hecho, ella misma habló del poder sanador de la naturaleza y lo que supuso en su proceso de tratamiento para el cáncer a lo largo de 2024.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus tres hijos, George, Charlotte y Luis. (Foto: Gtres)

Junto a una serie de imágenes de entornos naturales y familias, la esposa del príncipe Guillermo centra su mensaje en el verano como etapa de crecimiento y de reunión: «Nuestras vidas florecen cuando apreciamos los lazos del amor y la amistad. Nunca ha sido más importante apreciar el valor del otro y de la madre naturaleza. El verano ha llegado», reza el texto que acompaña al vídeo, en el que la princesa habla en primera persona. «Es el momento de explorar nuestra creatividad, nuestras pasiones y nuestros suelos. Los días son aún largos, así que se puede aprovechar para pasar tiempo con nuestros seres queridos y disfrutar», dice la nuera del rey Carlos III.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

La naturaleza ha sido un elemento fundamental para la princesa de Gales, sobre todo, desde que anunció que padecía cáncer. Ella misma eligió un entorno natural para comunicar la noticia, de la misma manera que posó en unos jardines cuando confirmó que iba a reaparecer en público o que había terminado el tratamiento. Tanto ella como el príncipe Guillermo confían mucho en el poder sanador de la naturaleza e intentan pasar todo el tiempo posible en entornos naturales. Una pasión por el medio ambiente que han sabido inculcar a sus tres hijos.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Escocia. (Foto: Gtres)

De momento no se ha confirmado cuándo volverán los príncipes a la actividad oficial, pero sí que se espera que viajen a Escocia en los próximos días para disfrutar de la última parte de las vacaciones junto a otros miembros de la familia real. Mientras que la reina Camila ha estado en Grecia en el barco Zenobia, propiedad de un conocido magnate, el monarca ha permanecido en el Reino Unido, incluso ha participado en algunos compromisos oficiales. Los príncipes también han hecho un viaje privado pero su presencia en Balmoral está asegurada, como todos los años.