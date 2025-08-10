Desvelamos el mapa de las vacaciones estivales de Kate Middleton: de Sandringham a Balmoral

El verano de Kate Middleton y sus hijos ya ha comenzado. La princesa de Gales estuvo apartada de sus obligaciones institucionales debido a su lucha contra el cáncer, pero en cuanto se sintió con fuerzas retomó su agenda. Eso sí, ha tenido mucho cuidado, ha seleccionado bien sus apariciones y se ha dedicado en «cuerpo y alma» a su recuperación. Así lo asegura un conocido medio británico que acaba de sacar a la luz sus planes de verano.

La futura reina consorte de Inglaterra ha dividido su hoja de ruta en tres puntos: Anmer Hall, la residencia de campo que tiene en Norfolk, las Islas Sorlingas y Balmoral. La prensa internacional está aplaudiendo el esfuerzo que ha hecho la princesa en los últimos tiempos. Hay que recordar que es madre de tres hijos pequeños, con todo lo que eso conlleva. Los especialistas aplauden el comportamiento que ha tenido, pero son críticos con el príncipe Guillermo.

Pillados en Grecia

Guillermo de Gales está destinado a ser el rey de Inglaterra y cada vez son más los que no entienden los huecos que hay en su agenda. ¿Por qué desaparece sin avisar? ¿Por qué no acompaña a su padre en actos donde sería muy positiva su presencia? Según The Mirror, el príncipe quiere dedicarle más tiempo a su familia. Desde que Middleton se enfrentó al cáncer, se dio cuenta de que era necesario cuidar su núcleo. Es la razón por la que el heredero acompañará a su mujer en todos los planes de verano.

La princesa Kate Middleton en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Distintos medios griegos han pillado al matrimonio real en Grecia, concretamente en Cafalonia. Según ha salido publicado, han cogido un avión privado desde Londres. Intentaron pasar inadvertidos, pero el equipo de seguridad despertó el interés de los curiosos.

La hoja de ruta de Kate Middleton

Jennie Bond se ha adelantado a Kate Middleton y ha puesto encima de la mesa cuáles son sus ilusiones estivales. Si todo sale según lo previsto, podrá disfrutar al máximo de sus hijos durante casi tres meses. «Lo cierto es que las vacaciones escolares están reservadas como tiempo privado para el príncipe y la princesa de Gales y su joven familia. Y, hoy en día, eso significa que sus planes se mantienen confidenciales y prácticamente no tienen nada que hacer», ha comentado la experta.

Kate Middleton y Guillermo juntos. (Foto: Gtres)

Hay que tener en cuenta un aspecto importante. Durante la década de los 80 y 90, hubo algunos paparazzi británicos que cruzaron los límites con Diana de Gales, la madre del príncipe Guillermo. «La situación ha cambiado notablemente, y eso sin duda es un alivio para Guillermo y Kate», explica Bond. No obstante, Middleton tiene presente el tormento que vivió su marido y se está esforzando para que sus hijos no tengan que pasar por lo mismo.

La princesa quiere que sus pequeños disfruten de la naturaleza sin necesidad de estar perseguidos por las cámaras, por eso pasarán una buena temporada en Norfolk: «Les fascina el aire libre, la libertad de corretear por la finca, alimentar animales en la granja o recolectar frutas. Es el tipo de diversión que adoran».

Escocia, el paraíso de los Windsor

La familia Windsor adora Escocia. Es muy común ver a los miembros de la citada dinastía en Balmoral, concretamente en la residencia de verano en las Highlands. El príncipe Guillermo se ha preocupado de que sus hijos tengan un contacto estrecho con el rey Carlos, por eso no tienen problemas en pasar allí algunas semanas del verano. Con el príncipe Harry ocurre todo lo contrario, pero esto podría cambiar en cualquier momento porque distintas voces aseguran que la reconciliación está cerca.