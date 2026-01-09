Kate Middleton ha conmemorado su 44 cumpleaños, celebrado este viernes 9 de enero, con la publicación de un vídeo en el que reflexiona sobre su proceso de recuperación tras el tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2024. La iniciativa, difundida por el Palacio de Kensington a través de las redes sociales de los Príncipes de Gales, forma parte de la serie Madre Naturaleza, un proyecto audiovisual que la princesa lanzó la pasada primavera.

A diferencia de otros aniversarios, en los que la Casa Real británica suele compartir retratos oficiales o fotografías familiares, en esta ocasión se ha optado por un formato distinto. El vídeo, de una duración aproximada de un minuto y cuarenta y siete segundos, muestra a Kate Middleton en entornos naturales durante el invierno, principalmente en bosques situados en Berkshire, cerca de Windsor. En las imágenes se la ve caminando entre árboles, observando el curso del agua y rodeada de paisajes propios de la estación invernal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

La princesa de Gales pone voz en off al contenido audiovisual, en el que hace referencia a conceptos como la quietud, la paciencia y la reflexión. En su discurso, menciona que incluso en los momentos más difíciles, el invierno puede ofrecer un espacio para la introspección y el autoconocimiento. También alude a emociones como el miedo y las lágrimas, y señala que el contacto con la naturaleza ha sido una fuente de apoyo durante su proceso personal. Según fuentes del Palacio de Kensington citadas por el Daily Mail, esta entrega supone la culminación de un proyecto creativo de carácter personal para la princesa, centrado en la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como en la capacidad de esta para contribuir al bienestar físico y emocional. La serie Madre Naturaleza se concibió como una reflexión sobre la conexión ancestral con el entorno natural y su papel en los procesos de recuperación.

El vídeo también incluye un mensaje escrito que acompaña a las imágenes. En él, la princesa explica que la serie Madre Naturaleza ha sido una reflexión creativa sobre cómo el entorno natural la ha ayudado durante su recuperación, así como una forma de destacar el papel de la creatividad y la naturaleza en la sanación colectiva. También subraya que considera importante aprender de la naturaleza para construir un entorno más saludable.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Kate Middleton se sometió a una cirugía abdominal en enero de 2024. Posteriormente, los médicos le diagnosticaron un cáncer, lo que la llevó a iniciar un tratamiento de quimioterapia preventiva. En marzo de ese mismo año, fue ella misma quien anunció públicamente su situación médica mediante un mensaje en vídeo. Meses después, en septiembre, comunicó que había completado el tratamiento, aunque advirtió que su reincorporación a la vida pública sería progresiva.

Desde entonces, la princesa ha reducido su agenda institucional, aunque en las últimas semanas ha comenzado a retomar algunas actividades oficiales. Un día antes de la publicación del vídeo, Kate acompañó al príncipe Guillermo en una visita al hospital Charing Cross de Londres, donde ambos son patronos de la organización NHS Charities Together. Durante el encuentro, conversaron con pacientes y personal sanitario, interesándose por la situación de los servicios médicos durante la temporada de mayor presión asistencial. Además, en el transcurso de esa visita, la princesa hizo referencia a su propia experiencia con el tratamiento de quimioterapia cuando habló con un voluntario que trabaja con pacientes oncológicos. Según los medios presentes, Kate señaló que conocía bien el tiempo que las personas pasan en los hospitales durante estos procesos, en alusión a su situación personal.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La publicación coincide con un momento relevante dentro de la Casa Real británica, ya que tanto Kate Middleton como el rey Carlos III han sido tratados por enfermedades oncológicas en los últimos años. Esta circunstancia ha generado una mayor atención mediática sobre la salud de los miembros de la familia real y su actividad pública.