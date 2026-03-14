En 2025, Magdalena de Suecia dio un paso inesperado en su carrera pública al adentrarse en el mundo de la belleza. La hija menor de los Reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia de Suecia lanzó su propia marca de cosmética natural, minLen, un proyecto muy personal que refleja su manera de entender el cuidado de la piel. Su propuesta es clara: rutinas sencillas, ingredientes naturales y productos pensados para toda la familia.

Aunque pertenece a una de las casas reales más conocidas de Europa, Magdalena siempre ha mantenido un perfil más discreto dentro de la monarquía sueca. Novena en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermana, la heredera Victoria de Suecia, y de su hermano Carlos Felipe de Suecia, ha construido su vida lejos de los compromisos oficiales más intensos. Casada con el empresario Christopher O’Neill y madre de tres hijos, su rutina diaria es la de una madre muy implicada.

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«Como madre de tres hijos siempre he sido muy consciente de los productos que usamos en casa», explicó durante la presentación de la marca. Con el paso del tiempo empezó a notar un problema que muchas familias reconocen. Existen buenos productos para bebés, pero cuando los niños crecen ya no quieren utilizar cosméticos etiquetados como infantiles. Al mismo tiempo, los padres tampoco quieren que empiecen a usar fórmulas pensadas para adultos.

La situación se volvió muy evidente con su hija mayor, Leonore. «Mi hija ya es adolescente y quería algo que sintiera suyo. Y yo no encontraba nada que fuera natural, de confianza y de calidad», contaba la Princesa. Las visitas a las tiendas de cosmética se convertían a veces en una pequeña batalla. «Siempre había conflicto entre los productos que ella quería comprar y los que yo quería que comprara. Ahí me di cuenta de que había un vacío en el mercado».

De esa experiencia nació su proyecto, una marca desarrollada junto a la firma de cosmética natural Weleda. El nombre también tiene un significado especial. Combina la palabra sueca min, que significa «mi», con len, que se traduce como «suave». Además, Len es el apodo cariñoso que utiliza su familia para referirse a ella.

La filosofía de la marca se basa en cuidar la piel con fórmulas simples y seguras. En un momento en el que muchos niños y adolescentes se inspiran en redes sociales y utilizan productos antiedad que no están pensados para su piel, Magdalena defiende un enfoque mucho más prudente. «Los padres no deberían ignorar lo que usan sus hijos, sino ofrecerles una alternativa adecuada para su edad», ha explicado.

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La línea incluye productos pensados para distintas etapas. Por un lado, una colección para bebés desarrollada con dermatólogos, matronas y farmacéuticos, con fórmulas suaves que protegen la barrera cutánea desde los primeros días de vida. Por otro, una línea dirigida a niños y adolescentes con una rutina básica que incluye limpiador facial, crema hidratante, sérum, gel de ducha o loción corporal.

Uno de los productos más representativos es la crema hidratante Baby Face Cream, formulada con ingredientes naturales como aceite de coco, sésamo y almendras. Sin perfume y con ingredientes de origen natural, está pensada para calmar la piel sensible, hidratar y reforzar la barrera cutánea. Aunque nació como un producto para los más pequeños, también puede ser utilizado por adultos con piel sensible o seca.

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La propia Magdalena insiste en que la clave de la belleza está en la sencillez. «Queríamos crear productos naturales, de alta calidad y fáciles de usar para toda la familia», explica. De hecho, una de sus ideas fue numerar los productos para que los niños puedan seguir una rutina sencilla sin complicaciones.

Desde la marca también comparten pequeños consejos de cuidado diario. Durante el invierno, por ejemplo, recomiendan reforzar la hidratación para proteger la piel del frío. «El aire frío puede resecar la piel, pero con el cuidado adecuado se mantiene suave y protegida», explican.